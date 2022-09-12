台灣跨國企業縮手投資中國 放眼北美與亞洲他國

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（中央社台北12日電）台灣跨國企業當前處境陷入兩難，加碼投資中國風險太高，徹底放掉中國市場又顯得太不務實，因此越來越多有意拓展版圖的的台灣跨國企業，紛紛放眼亞洲他國，甚至遠眺北美如墨西哥等。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，事實上，在中國發展的台灣企業日益縮手已非新鮮事，還沒爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的數年前就已浮現這番跡象，加上地緣政治角力與中國堅持清零，導致不確定性及經商困難持續蔓延，今年縮手情況似乎更明顯。

位於台北的普華商務法律事務所合夥律師張家健表示，當前在中國擴張版圖並非「是他們（台商）所關注的」，嚴格防疫與「日益惡化」的政治關係，使得若干台灣企業的投資計畫大轉彎。

疫情爆發前5年，台灣在中國的投資年年衰減，從2015年將近110億美元（約新台幣3400億元）降至2019年的42億美元。

1991至2021年中旬期間，台商獲准赴中投資金額雖達到1930億5100萬美元，但同時經營版圖日益拓展至其他國家，像是印尼、日本、馬來西亞、越南、美國與墨西哥。

張家健說，由於「可預見的未來」，投資中國並未納入台商的考量，過去10餘年越來越多選擇進軍越南，加上美國和台灣磋商經貿協議，使得美國成為首選。

中國當局嚴格貫徹清零，使商業活動陷入停滯，商業重鎮上海與深圳等地的運輸及製造業都慘遭波及，人口2100萬的四川省成都市，自9月1日以來全面封城至今。

越南自2012年起轉向受外資青睞的方向發展經濟，定位為可替代中國的製造業基地，對於若干台資業主而言，人口6億6500萬且日益富裕的東南亞是個蓬勃發展的市場。

10多年來，美國高層官員一再呼籲美商和非美國承包商返美發展，以增加美國的就業率。接受南早訪問的6家台商中，沒有1家擬妥在中國擴張版圖的具體計畫，但布局他國的想法卻談了不少。

台灣誠品書店公關Leslie Su說，公司計劃年底進軍吉隆坡，這是誠品在東南亞插旗的首個據點，屆時這個標榜「文化創意的場地」將販售3種語言的書籍及手工製品，並經營主題餐廳與咖啡館。

她表示，這個據點將展現台灣與馬來西亞間，跨文化與創意交流的動態和活力。

富士康去年也曾討論至少4個國家包括印度、馬來西亞、沙烏地阿拉伯與越南的拓展方案，並於上個月簽署一份3億美元的合作備忘錄，租用越南北江省光州工業區面積50.5公頃的土地再蓋新廠。這將是富士康在中國之外最大的製造基地。

台灣電動機車龍頭Gogoro則說，將在印度與當地的共享業者合作，開展一項機車騎士更換電池的實驗性方案。

據東南亞國協創新商業平台（ASEAN Innovation Business Platform，AIBP）彙整去年前10個月統計，台資在東南亞的布局達53億美元，占同時期海外投資總額的38.7%，創20年來新高。

位於台北的沛星互動科技股份有限公司說，公司在歐洲與美國的「成長潛力越來越重要」，因為歐美的數位經濟規模堪稱全球首屈一指。

行銷部門表示，2021年第2季至今年，來自於歐美國家的獲利從2%增加至12%，同時正計劃向韓國的遊戲產業進軍，但不願多談有關於在中國經營的細節。

張家健說，與美國交界的墨西哥提供較低廉的營運成本，並與華府簽署自由貿易協定，也是吸引若干台商的目的地。

倡議投資的組織墨西哥工業（Mexico Industry）表示，2019年，台灣的機車零組件製造商台全電機來到墨西哥開疆闢土，因為相中墨國的基礎建設與物流，還有鄰近客戶等因素考量，決定來墨西哥設廠。

根據美國國際貿易管理局（US International Trade Administration）資料，墨西哥是全球第6大客運車生產國，年產300萬輛，多數銷往美國。

張家健說，「我們有些客戶把墨西哥視為工業國，他們因美國市場而前進墨西哥」。

經營顧問公司幫助中資企業落腳越南的高唐諾（Donald Gao，音譯）表示，若干台灣投資人早在疫情爆發前和因近來兩岸關係低迷而離開中國，還有勞工與土地成本的因素，環保法規嚴苛及美中貿易糾紛導致課徵高額關稅。

高唐諾評估，還會有更多的台商放眼境外，尤其是前進成本更划算的東南亞。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110912