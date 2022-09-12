疫情管制下 中國中秋旅客運輸年降近4成

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（中央社台北12日電）在中國多地對疫情「靜默管理」，並要求中秋假期「非必要不返鄉」的情況下，今年中國中秋假期發送旅客數量年減37.7%。

中國今年的中秋假期為10日至12日三天。界面新聞報導，這段期間全國預計共發送旅客6695.7萬人次，比2021年中秋假期下降37.7%。

其中，公路預計發送旅客4818萬人次，比2021年同期下降37.1%；水路預計發送旅客154萬人次，比2021年同期下降14.9%。

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中國多地正爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，在「動態清零」的要求下，為避免疫情傳播，河南等多地9月初就發布「致在外老鄉的一封信」，呼籲民眾非必要不返鄉，也有些地方要求返鄉要提前報備，違者會被依法追究。

此外，面對疫情，中國多地反覆或不斷地延長實施「靜默管理」，要求民眾不聚集、不流動、不出門，引發不少民怨。（編輯：張淑伶/李雅雯）1110912