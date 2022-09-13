債務重組或發新股 中國房企多舉措應對財務危機

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（中央社台北13日電）面對流動性不佳造成的財務風險，越來越多中國房地產開發商選擇發行新股或進入債務重組以應對危機。分析指出，接下來官方應加大信用擔保增強市場信心，確保資金鏈穩定，達保交樓目標。

中國房地產業的危機持續超過1年，在強力監管措施下，開發商債台高築、借錢困難，陷入流動性風險之中。緊接而來的是各項債券違約，甚至是波及民生的「爛尾樓」風暴，房市不振更直接拖累經濟，造成官方莫大壓力。

香港01報導引述國金證券數據統計，今年上半年不動產開發商的信用債違約率達26.47%，創歷史新高，去年同期違約率僅不到10%。

為了填補資金的缺口，房地產開發商選擇發新股或走上債務重組道路的情況越加普遍。於此同時，官方極力要求要落實「保交樓」，因此未來可能會進一步加強國有增信機構提供的信用擔保，確保開發商手頭上有足夠的資金解決流動性問題，加速建設與交付。

據報導，大型房地產開發商碧桂園於今年7月宣布發售新股，集資約27.3億港元（約新台幣107.5億元），這筆資金擬用於償還境外債務；旭輝在8月底發售新股，集資6.28億港元，用於現有債務再融資。

另一方面，部分出現債務違約的開發商選擇與債權人協議，推出債務重組方案，例如中國恆大集團就預計在年底前提出相關計畫。佳兆業則傳出計畫在今年第4季敲定境外債務重組路線圖，分期償還美元債務的本金，並將部份債務轉換為公司或旗下項目股權。

據報導，開發商紛紛自救同時，中國官方也嘗試重建信用市場信心，今年8月，官方指示為開發商發行的中期票據進行「全額無條件不可撤銷連帶責任擔保」，防範資金鏈斷裂的漣漪效應。

報導引述嘉實國際資產管理公司固定收益部主管廖嘉恒表示，市場信心恢復與否，極大程度取決於國家政策能否適時到位，並且滿足市場需求。

他直言，「國家針對房企危機的緩解措施確實比預期慢」，目前最重要的是「保交樓」，可是實際上，要求房企保交樓的同時，也要確保企業資金鏈穩健，因此政府需要為開發商提供信用擔保。目前看來，國有增信機構提供的擔保額有限，有必要強化相關支持。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110913