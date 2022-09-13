更多編輯台推薦新聞：
繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

上海過世老人核酸報告仍更新 官方稱同名搞錯了

2022/9/13 21:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中國上海市一名老人去世後，家人發現老人的COVID-19核酸報告還在不斷更新，官方今天回應稱，這是因為一家老人院把兩個同名同姓的人弄錯了。

據上海闢謠平台官方微信公眾號，微博網友「Micheael_小魚」12日發帖稱，家中老人今年8月3日去世，卻發現老人的核酸報告還在不斷更新。

當天下午，這名網友已刪除原發文，並更新狀態說，「感謝各位的關注，此事得到了迅速解決，經相關部門核實，為同名同姓弄錯了，老人的核酸不會再更新」。

上海闢謠平台進一步向相關部門確認後指出，相關核酸樣本來自楊浦一家福利院（老人院），這家福利院有兩位同名同姓的老人，其中一人已去世。福利院在管理兩位老人紙質核酸碼時出現錯誤，已和去世老人的家屬取得聯繫並致歉。

上海闢謠平台指出，疫情期間，此類人員訊息張冠李戴的情況已非首次。

不過，闢謠消息公布後，也有網友質疑，「（登記核酸碼）關聯的不是身分證嗎？」此外，按照官方說法，另一名被弄錯的健在老人顯然已經一個多月沒有核酸檢測記錄，在嚴格防疫的中國，「難道養老院沒人發現？」（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110913

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族