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美參院外委通過台灣政策法 陸委會：中共別誤判

2022/9/15 17:27
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（中央社記者呂佳蓉台北15日電）美國參議院外委會通過「台灣政策法案」，對於如何因應北京可能採取的措施，陸委會發言人邱垂正今天表示，台灣得到國際社會支持不冒進，呼籲中共當局不要誤判情勢、藉機挑釁。

美國參議院外交委員會當地時間14日通過「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），但通過版本有部分修正，包括把駐美處更名改成建議性質、移除賦予台灣「主要非北約盟友」地位的條文。

大陸委員會今天下午舉行例行記者會，邱垂正表示，樂見美方不分朝野黨派，以具體行動支持台灣、因應中共的威脅挑釁。

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邱垂正指出，此一法案凸顯美國對台灣的堅定支持，也會持續關注區域情勢發展。台灣的立場向來就是遇到北京當局的壓力不屈服，得到國際社會支持不冒進，呼籲中共當局不要誤判情勢、藉機挑釁。

若未來中共升高經濟制裁手段，邱垂正說，台灣不會屈從各種威脅，也會加強自我防衛，並與理念相近的國家密切合作，對於中共對台的任何意圖與動向，都會即時掌握，妥處因應。（編輯：張淑伶）1110915

邱垂正
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