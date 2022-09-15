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九二共識爭議 陸委會：國民黨說法驗證無共識

2022/9/15 18:23
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（中央社記者呂佳蓉台北15日電）國民黨主席朱立倫對於「九二共識」有無「各表」，稱「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表」。陸委會今說，國民黨的說法驗證了根本無所謂「共識」。

中國大陸官媒人民政協報報導指出，「九二共識」只有「一中」沒有「各表」。朱立倫針對此議題說，「九二共識，一中各表」，原汁原味且不能改變，這是國民黨堅定的立場，「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表嗎」。

大陸委員會今天舉辦例行記者會，發言人邱垂正說，國民黨回應中方對一中各表的說法，這也驗證了根本無所謂「共識」。

至於國台辦昨天再次宣傳「一中原則的九二共識」，邱垂正表示，這企圖否定中華民國主權的說法，台灣民意早已拒絕。只有正視兩岸互不隸屬的客觀事實，以對等、尊嚴，不預設前提的務實溝通來降低兩岸間的誤解誤判，以及尊重台灣民意，才是兩岸良性互動的關鍵。

中國大陸無人機頻繁侵擾金門，大陸國台辦反指「民進黨當局」企圖藉機炒作，升高兩岸對立對抗。邱垂正表示，中共假藉民用無人機不斷侵擾，這才是無端升高兩岸對立的罪魁禍首，且製播影片對台灣進行認知作戰等灰色地帶操作的手法更加險惡。

邱垂正說，要正告北京當局立即停止這種推諉、扯謊、挑釁、破壞，國軍也絕對會採取必要作為。（編輯：張淑伶）1110915

邱垂正
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