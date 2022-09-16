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疫情衝擊 預估香港2000家餐廳恐結束營業

2022/9/16 10:59
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（中央社記者張謙香港16日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重衝擊香港經濟民生，本地餐飲業組織估計，目前許多商店無法按時繳租，預料可能有2000家餐廳因此結束營業。

疫情爆發近3年來，香港旅遊業、零售業、餐飲業和航空業都受到嚴重衝擊，此前已有一些中式茶樓拉下鐵門，連鎖西餅店Crostini也於13日宣布無以為繼。

Crostini創辦人黃光輝向媒體說，因為繳不出店租而收攤。

餐飲聯業協會會長黃家和昨天在電台節目上說，上月約有8000家餐廳收到房東的催租信，部分獲減租或容許分期繳租，但仍約有2000或3000家餐廳與房東「拉鋸」（尚未談妥）。

他表示，如果本月底前沒有結果，或許有2000家因租金問題而收攤。

港府為協助本地中小企業渡過難關，4月底曾訂定「商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例」，相關條例自5月起生效，為期3個月。

在條例有效期限內，原則上房東不能以法律行動向商店租戶催租。

當局表示，訂定條例的主要目的是為困難租戶提供短暫緩衝期，讓他們不至於因未能繳租而被房東以法律等手段追討欠租導致收攤，同時提供空間給業主和租戶重新商討租金安排。（編輯：曹宇帆）1110916

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