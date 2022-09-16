中國8月份青年失業率微跌 房價下降城市數目增

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（中央社台北16日電）中國國務院新聞辦發布8月份國民經濟運行情況指出，8月份16至24歲年齡層的失業率為18.7%較7月微降，雖然多個數據指標較7月好，但房地產市場仍承壓，房價下降城市數目增。

據國家統計局數據，1至8月全國城鎮新增就業898萬人，8月全國城鎮調查失業率為5.3%，較7月下降0.1個百分點，16至24歲的失業率為18.7%，較7月下降1.2個百分點，25至59歲的失業率為4.3%，與7月持平。31個大城市的失業率為5.4%。

受疫情衝擊中國今年青年失業率一度創新高，16至24歲的失業率由2月的15.3%上升至7月的19.9%，直至8月才微降。全國城鎮失業率也由2月的5.5%上升至4月的6.1%，之後逐步下降。

31個大城市城鎮的失業率也由2月的5.4%上升至5月的6.9%，是今年迄今最高，之後才緩慢下降至7月的5.4%。全國25至59歲人口的調查失業率於4月時升至5.39%，其後逐漸回落。

國家統計局數據又顯示，1至8月全國固定資產投資（不含農戶）約人民幣（下同）36兆元（約新台幣160兆元），年增5.8%，較1至7月份加快0.1個百分點。不過，房地產開發投資下降7.4%，降幅較1至7月擴大1個百分點。

1至8月全國商品房銷售面積年降23%，降幅較1至7月份縮減0.1個百分點；商品房銷售額約8.5兆元，年減27.9%，較1至7月份縮減0.9個百分點。

8月份70個大中城市的新建和二手住宅銷售價格較7月下降的城市，分別有50個和56個，較7月分別增加則有10個和5個。

8月各線城市漲幅回落或降幅擴大。一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別年增2.8%和0.8%，漲幅較7月分別回落0.3和0.1個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別年降1.0%和2.8%，降幅較7月分別擴大0.5和0.3個百分點。

8月全國規模以上工業增加值年增4.2%，較上月提升0.4個百分點；社會消費品零售總額約3.6兆元，年增5.4%，較7月提升2.7個百分點；全國居民消費價格（CPI）年增2.5%，漲幅較7月回落0.2個百分點。全國工業生產者出廠價格同比上漲2.3%，漲幅較7月回落1.9個百分點。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，8月中國面對複雜嚴峻的國際環境和國內疫情散發多發、極端高溫天氣等多重超預期考驗，國民經濟延續恢復發展態勢，生產需求穩中有升，就業物價總體穩定，多數指標較7月好。

不過他表示，國內需求恢復相較於生產比較緩慢，當前需求不足的問題仍比較明顯。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110916