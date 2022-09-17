中共20大前 敢言清華法學者勞東燕微博遭清空

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（中央社台北17日電）中共20大將於下月舉行，中共中央網信辦此前公布啟動打擊網路謠言和虛假訊息行動。曾批評疫情管控侵犯公民權利的清華大學法學者勞東燕，其微博昨天被發現遭清空。

勞東燕是中國清華大學法學院教授，曾獲得第2屆首都十大傑出青年法學家，以及2015年度中國人文社科最具影響力的青年學者。

勞東燕一向關注時事，經常針對具爭議性事件在其微博撰文。此前蘇州發生穿和服拍照的少女遭警帶走，並指她尋釁滋事，勞東燕在微博發文批評，指尋釁滋事即便是個大口袋，身為執法人員，無權以法律的名義進行禁止與處罰，並指「法律乃是公器，容不得夾帶個人的情感偏好，選擇性地加以運用。」

今年5月，勞東燕在微博發文，質疑高科技防疫舉措會令公民個人訊息被公權力或不法份子濫用，貼文其後被刪除。

今年1月勞東燕在其微信發布題為「直面真實的世界」的文章，指「在一個到處充斥正能量話語的社會，不安感卻像潮水一樣，迅速地在全社會蔓延…而人們對於權力的漸趨集中，對於以安全為名的各式管控，對於以大數據追蹤為基礎的技術統治，日益表現出無所謂甚至是歡迎的態度。」

但該文章在刊出2小時後被全網刪除。

中共20大即將在10月16日召開，中共中央網信辦公布，9月2日起啟動為期3個月的「清朗．打擊網路謠言和虛假信息」專項行動。

中央網信辦稱，專項行動是以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關於網路強國的重要思想為指導，全面深入清理網路謠言和虛假訊息，著力解決「舊謠言反覆傳播、新謠言層出不窮」的問題。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110917