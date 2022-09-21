電力缺口大 8月中國進口俄羅斯煤碳量大增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）7月下旬開始，中國多地出現創紀錄的高溫，連帶造成用電量大增，導致供電壓力，進而限電。為填補電力缺口，中國加強火力發電量，8月從俄羅斯進口煤炭量創近5年同期新高。

過去2個月，中國的高溫旱象造成河川、水庫水位大幅降低，影響供水，不但衝擊民生用電、用水、農業灌溉，同時擾亂電力供應。由於電力缺口逐漸擴大，中國只好加大火力發電量應急。

據路透報導，今年8月，中國從俄羅斯進口的煤炭大幅增加，超過7月的水準，並創下近5年來同期最高的紀錄。

中國海關總署20日公布的數據顯示，8月俄羅斯煤炭的到貨量達854萬噸，高於7月的742萬噸，比去年同期成長57%。

報導引述貿易商指出，由於俄烏戰爭爆發後，不少歐洲國家暫停向俄羅斯購買煤炭，使得俄羅斯必須降價求售。隨著中國和印度加大採購力道，俄羅斯的煤炭價格在近期有攀升的趨勢，但對中國來說，這樣的價格仍低於國內同等品質的煤炭。

除了向俄羅斯採購，印尼是中國另個主要貿易對象。

報導提到，今年8月，中國從印尼進口了1582萬噸「污染性燃料」，比7月增加了35%，但低於去年同期的1730萬噸。

雖然高溫在最近幾週已有緩解，然而緊接而來的冬季將會再度讓用電需求提升，因此中國的煤炭需求仍然存在。

報導分析，預計從10月開始，中國的電力公司將增加煤炭進口，提前補充庫存，以應對11月中旬開始北方大部分地區的供暖需求。

不過，由於中國持續採取貨幣寬鬆政策，人民幣繼續貶值，進口煤炭價格對中國買家來說將更加昂貴，在進口成本越來越高的情形下，也可能影響進口意願與需求。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1110921