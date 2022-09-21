中共中央台辦：依形勢變化再推出反獨法治舉措

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（中央社記者邱國強北京21日電）中共中央台辦發言人朱鳳蓮今天針對陸方是否考慮推出「反分裂國家法」細則或另訂「國家統一法」說，相關法律已有明確規定，未來將根據形勢變化，進一步推出反獨的法治新舉措。

中共中央宣傳部今天舉行「黨的十八大以來對台工作和兩岸關係發展情況」記者會，是其在20大前的宣傳系列記者會之一，由中共中央台辦（中國大陸國台辦）副主任陳元豐率領發言人馬曉光、朱鳳蓮等人與會。

有媒體提問，陸方已公布兩批「台獨頑固分子」，並指將依法懲戒，未來將執行哪些措施？而陸方是否考慮推出「反分裂國家法」實施細則或另外制定「國家統一法」？

朱鳳蓮說，中國大陸「憲法」、「反分裂國家法」、「國家安全法」等國家法律對「解決台灣問題、促進祖國統一」已有明確規定，為推動兩岸關係和平發展、「推進祖國統一，提供了堅實的法治保障」。

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她聲稱，陸方將持續加強運用法治方式和法治力量「打擊台獨分裂勢力，推進祖國統一進程」，並將根據形勢發展變化，進一步推出「反對和遏制台獨分裂圖謀及行徑的法治新舉措，堅決維護國家主權、安全、發展利益」。

朱鳳蓮說，陸方將持續依法對「台獨頑固分子」採取「精準打擊措施」，對「涉獨言論囂張、謀獨行徑惡劣、倚美謀獨活動猖獗的極少數台獨頑固分子加大懲戒的力度」，依法對「台獨頑固分子」追究刑事責任，終身有效。（編輯：周慧盈）1110921