拜登聯合國講話指不與中衝突 中：盼美方落實

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京22日電）針對美國總統拜登在聯合國大會表示，美國不尋求與中國發生衝突與冷戰，中國外交部發言人趙立堅今天說，中國對美政策「保持連續性和穩定性」，盼美方把拜登相關表態落到實處。

趙立堅並聲稱，中方希望美方回歸「中美三個聯合公報」的原點，慎重妥善處理涉台問題，維護好中美關係的政治基礎。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，趙立堅在回答媒體相關提問時，作上述表示。

趙立堅說，中國對美政策「保持連續性和穩定性」，中國國家主席習近平曾提出，中美應「相互尊重、和平共處、合作共贏」，這既是中美關係50年歷程的經驗積累，也是下一步發展應共同遵循的基本原則。

他又說，拜登（Joe Biden）多次作出「四不一無意」的承諾。中方希望美方把「美國領導人」的表態落到實處，正確看待中國和中美關係，回歸「中美三個聯合公報」的原點，慎重妥善處理涉台問題，維護好中美關係的政治基礎。

趙立堅表示，希望美方與中方一道努力，找到「不同社會制度，不同歷史文化的兩個大國」和平共處，合作共贏之道。既為中美兩國人民謀福利，也為世界的和平穩定與發展作出貢獻。

拜登21日在聯合國大會發表演說，在提到美中競爭時重申，美國「不追求衝突、不追求冷戰」，並指華府不要求任何國家在美國或其他國家間選邊站，僅致力實現自由、開放、安全、繁榮的世界。

但拜登針對台海議題則強調，美國致力維護台海和平，奉行「一個中國政策」，反對任一方片面改變現狀。「我們會以外交作為指引，致力和平解決衝突。我們尋求維護台海和平穩定，奉行40年來防止衝突發生的一中政策，持續反對兩岸任一方片面改變現狀」。

中華民國外交部今天對拜登上述提及台海議題的發言表示，這是美國總統近年來首次在聯合國場域公開強調對台海和平穩定的重視，發言深具意義，外交部表達高度歡迎。（編輯：吳柏緯）1110922