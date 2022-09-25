新疆防疫民怨多 黨委書記：堅決杜絕一刀切

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（中央社台北25日電）新疆多地長時間封控引發民怨，外媒甚至報導，伊寧市曾在一天至少有22人因封城餓死。新疆自治區黨委書記馬興瑞近日在會議中強調，防疫要堅決杜絕簡單化、一刀切、層層加碼等問題。

新疆伊寧市和庫爾勒市等地自8月上旬就開始封城，至今仍未全面解封。社群平台微博上，不少網友對相關的防疫措施批評。

新疆日報報導，新疆維吾爾自治區黨委常委會23日晚召開擴大會議，深入研判當前疫情防控形勢，分析弱項和存在問題，堅決杜絕簡單化、「一刀切」、層層加碼等問題。由馬興瑞主持會議。

會議指出，此次疫情防控暴露出不少問題和短板（不足），個別地區防控仍呈現膠著狀態，防控工作還存在複雜性、艱巨性、反覆性和不確定性。十一長假臨近，中共20大召開在即，做好疫情防控工作責任重大，須臾不可鬆勁懈怠。

會議除了強調隔離運送、物資保障、核酸檢測等每個環節的工作完善外，還提到要「加強輿論引導營造良好環境」，及時準確、公開透明發布疫情信息，加強有關政策措施宣傳解讀工作，引導群眾理解支持、積極配合防疫工作。

會議強調，要切實改進工作思路和方式，「堅決破除形式主義、官僚主義，及時糾正偏頗，堅決杜絕簡單化一關了之、一停了之，堅決防止侵害群眾利益、增加群眾負擔、引發群眾不滿的做法」。

新疆嚴格防疫、動輒「靜默管理」至亂象叢生。美國媒體「自由亞洲電台」（RFA）9月21日報導，伊寧前一週曾有1天至少有22人因中國COVID封城死於飢餓或缺乏醫療照顧。不過，官方並沒有對此提出澄清，

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問答網站「知乎」21日有網友發文稱「新疆伊寧市疫情防控封城50天，老百姓心痛啊」，指50天這麼長時間，所在的區域不管有沒有疫情都不解封，「就這麼耗著，這經濟怎麼能好」。一些網友則留言：「防疫手段比疫情本身更可怕」、「封控是最不要動腦子的辦法」。

前述由馬興瑞主持的會議結束隔天，24日晚間，伊寧當局公告，自25日零時起，全市各鄉鎮（街道）分區分級分類逐步恢復正常生產生活秩序。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1110925