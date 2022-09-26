防疫負面影響 香港國際展覽場數大幅下降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港26日電）據報導，受香港當局近3年來的嚴格防疫影響，作為重要國際展覽平台的香港，截至年底只有235項展覽活動，僅為新加坡的36%。

明報今天在報導中表示，號稱全球最大的會議展覽活動匯集平台10times網站顯示，截至年底，全球20個金融中心當中，倫敦和華盛頓擁有最多展覽活動，分別為2538項和1283項，是香港的10.8倍和5.5倍。

新加坡則有655項，香港只有其36%。

報導表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後，港府實施的嚴格入境限制令不少原定在港舉行的大型貿易展覽移師新加坡，包括主辦多年的JGW珠寶展。

此外，APLF亞太區皮革展今年移師阿拉伯聯合大公國後，明年仍在當地舉行。

報導引述香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡說，一些移師新加坡的展覽已宣布明年繼續在當地舉辦。

對於港府今天起實施「0+3」入境檢疫安排，報導引述立法會議員江玉歡說，這對展覽業幫助有限，因為生意人來港前3天無法外出應酬，將打擊參與會展活動的意願。

她擔心已離港的展覽再難以回到香港舉辦，並指若明年下半年大型展覽活動不回來，即告流失。

今天起，香港對海外及台灣來港人士採取「0+3」檢疫安排，即不必在酒店單獨隔離，只有3天居家或自選酒店醫學監測，期間可以外出，但不能進入需要進行檢疫追蹤的場所，比如餐廳等。（編輯：周慧盈）1110926