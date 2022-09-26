中共出版復興文庫 習近平稱堅定歷史自信

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（中央社台北26日電）中共即將出版一套以「中華民族偉大復興」為主題的「復興文庫」，內容從鴉片戰爭談起。中共總書記習近平在序言中說，這部典籍的出版，對於堅定歷史自信、走好中國道路等具有重要意義。

新華社今天報導，「復興文庫」以思想史為基本線索，精選1840年鴉片戰爭以來和中華民族偉大復興相關的重要文獻，記述「以中國共產黨人為代表的中華優秀兒女」為實現國家富強、民族振興、人民幸福的歷史足跡，「深刻揭示了中華民族走向偉大復興的歷史邏輯、思想源流和文化脈絡」。

「復興文庫」一共5編，其中第1至3編將於近日出版發行，由習近平撰寫題為「在復興之路上堅定前行」的序言。

習近平在序言中宣稱，編纂「復興文庫」，是黨中央批准實施的重大文化工程。這部典籍的出版，對於「堅定歷史自信、把握時代大勢、走好中國道路，以中國式現代化推進中華民族偉大復興具有十分重要的意義」。

他回朔晚清「國恥史」，指近代以後，中華民族遭受了前所未有的劫難。「從那時起，實現中華民族偉大復興就成為中國人民和中華民族最偉大的夢想。」

文章並稱中國共產黨找到了實現中華民族偉大復興的正確道路，「迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，譜寫了中華民族發展進程中最為波瀾壯闊的歷史篇章，中華民族偉大復興展現出前所未有的光明前景。」

習近平說，當前，世界百年未有之大變局加速演進，「中華民族偉大復興進入關鍵時期」，更需要以史為鑒、察往知來；「要在學好黨史的基礎上，學好中國近代史」，弄清楚過去中國共產黨人為什麼能夠成功、未來怎樣才能繼續成功。

他說，要堅定文化自信、增強文化自覺，「傳承革命文化、發展社會主義先進文化」，推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，「構築中華民族共有精神家園」。

2017年，習近平在中共19大報告中說，「實現中華民族偉大復興是近代以來中華民族最偉大的夢想」。中共20大今年10月召開前夕，當局則是規劃出版以此為主題的「復興文庫」。（編輯：張淑伶）1110926