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港府財政司：香港今年經濟恐負成長

2022/9/27 11:37
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（中央社記者張謙香港27日電）據報導，香港財政司司長陳茂波今天表示，香港今年經濟可能負成長。

根據官方香港電台的報導，陳茂波出席一項會議表示，英美等國正面對高通貨膨脹，美國聯邦準備理事會（Fed）已5次升息，未來更可能再加息逾1碼。

他說，面對流動性緊縮，香港貿易及消費都受到影響，今年經濟可能負成長，但他強調，銀行及金融體系保持穩定。

另外，由於海外經濟環境惡化，香港上月貿易額大幅下跌，情況令人憂心。

港府統計處日前公布，8月本地整體出口和進口貨值較去年同期分別下跌14.3%和16.3%，月內出現港幣（下同）133億元（約新台幣539億元）的逆差。

累計今年頭8個月，香港的貿易逆差達到2487億元，相等於商品進口貨值的7.5%。

政府發言人說，因海外環境惡化及跨境陸路運輸繼續受到影響，本地8月商品出口貨值跌幅擴大，對大陸、美國及歐盟的出口繼續下跌。

發言人預期，由於海外環境轉差，香港的出口表現將面對龐大壓力，而且主要先進經濟體的通貨膨脹居高不下，以及各央行大幅升息，這將會繼續壓制全球需求。

此外，地緣政治局勢緊張和供應鏈受干擾，也為貿易增添不確定性。（編輯：曹宇帆）1110927

陳茂波
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