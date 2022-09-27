習近平文膽：文革是中共所犯戰略錯誤

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（中央社台北27日電）中共領導人習近平主政因強調嚴格清零及追求共同富裕，被抨擊猶如文革2.0，而習的文膽何毅亭發文說，文革使黨、國家和人民遭受重大挫折與損失，這是中共曾犯下的戰略錯誤，教訓慘痛。

何毅亭是全國人大社會建設委員會主任委員，曾擔任中共中央黨校（國家行政學院）常務副校（院）長，號稱習近平文膽。

2020年6月15日習生日當天，何毅亭曾發文「習近平新時代中國特色社會主義思想是21世紀的馬克思主義」，吹捧習近平足可與馬克思相提並論。

不過他昨天在黨媒學習時報發表文章「戰略問題是黨和國家的根本性問題」指出，中國共產黨是一個大黨，領導的是一個大國，進行的是偉大的事業，絕不能犯戰略性錯誤，如果在戰略上出現偏差、出現失誤，後果將是很嚴重的，付出的代價將會很大。

何毅亭指出：「我們黨有過這方面的慘痛教訓，比如，當年對我國階級形勢以及黨和國家政治狀況的判斷在戰略上出現失誤，發動了『文化大革命』，使黨、國家、人民遭受到新中國成立以來最嚴重的挫折和損失。」

他說，所以，對於「黨的各級領導幹部特別是高級幹部」來說，培養戰略眼光，強化戰略思維，保持戰略清醒，堅定戰略自信，提高從戰略上看問題想問題的能力甚為重要。

何毅亭表示，已故領導人毛澤東曾說，坐在指揮台上，如果什麼也看不見，就不能叫領導。坐在指揮台上，只看見地平線上已經出現的、大量的、普遍的東西，那是平平常常的，也不能算領導。

他說，只有當還沒有出現大量的、明顯的東西的時候，當桅杆頂剛剛露出的時候，就能看出這是要發展成為大量的、普遍的東西，並能掌握住它，這才叫領導。

在中共下月16日召開20大前夕，呼籲防止文革死灰復燃的聲浪陸續浮現。

維權網上月25日報導，3名黨齡逾30年的共產黨員董洪義、馬貴會、田奇莊發表署名公開信，建議取消2017年黨章總綱最後一段「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切」的文字。

他們說，這句話出自毛澤東，當時因文革鬧得天下大亂，為恢復社會秩序，他下達這道指令，但「如今中國國家機構健全、政策法規配套…，照搬照抄當年語錄用於指導今天實踐，豈不是刻舟求劍」。

這3位高齡黨員更主張禁止個人崇拜，說應記取往昔個人崇拜對黨和國家及人民造成的嚴重傷害，一旦發現有人重蹈覆轍，紀委應展開調查並開除黨籍且剝奪公職，否則個人崇拜極可能死灰復燃，文革悲劇可能重演。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1110927