疫情伴房市風暴 中國前8月工業企業利潤年減2.1%

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（中央社記者李雅雯北京27日電）中國國家統計局今天公布統計數據，今年前8個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣5兆5254億元，年減2.1%。分析指出，疫情清零政策和房地產風暴加劇經濟復甦難度。

國家統計局27日發布最新統計數據，今年前8個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額5兆5254億元（約新台幣24.3兆元），年減2.1%。

採礦業實現利潤總額1兆1246.8億元，年增88.1%；製造業實現利潤總額4兆0777.2億元，年減13.4%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3230.1億元，年減4.9%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹分析，部分大宗商品價格漲幅回落，工業企業利潤上、下游結構明顯改善，裝備製造業利潤降幅連續4個月收窄、電力行業利潤持續回升。

朱虹表示，裝備製造業利潤成長明顯恢復，1至8月份，裝備製造業利潤年減2.0%，降幅較1至7月份收窄3.7個百分點。單看8月份，由於汽車消費政策支持等因素推動，汽車製造業產銷加快，利潤年成長1.02倍。

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朱虹指出，電力行業利潤有所改善，由於工業生產恢復，加上高溫天氣導致用電需求量大，發電量成長逐月加快且升至近年高位，帶動電力行業利潤恢復，單看8月份，電力行業利潤年成長1.58倍，增速較上個月增加111.8個百分點。

分析人士認為，中國經濟復甦路途舉步維艱，除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情清零封控、房地產風暴等因素，加上缺電危機、消費者信心低落等干擾，經濟前景充斥不確定性，工業企業利潤成長速度難樂觀。（編輯：吳柏緯）1110927