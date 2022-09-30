中國9月製造業PMI重回擴張區間 需求仍不振

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（中央社台北30日電）中國9月份製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，比上月上升0.7個百分點，相隔兩個月後重回擴張區間；其中，當局力推基礎建設，建築業景氣明顯回升。不過新訂單指數收縮，顯示需求不振。

據中國國家統計局官網今天發布，從企業規模看，大型企業9月的PMI為51.1%，比上月上升0.6個百分點，高於臨界點；中、小型企業PMI分別為49.7%和48.3%，比上月上升0.8和0.7個百分點，仍低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，只有生產指數（51.5%）高於臨界點，新訂單指數（49.8%）、原材料庫存指數（47.6%）、從業人員指數（49.0%）、供應商配送時間指數（48.7%）均低於臨界點。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，中國9月份製造業PMI為50.1%，比上月上升0.7個百分點，升至臨界點以上；非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.6%和50.9%，均連續4個月高於臨界點。本月三大指數均位於擴張區間，「我國經濟總體延續恢復發展態勢」。

不過他指出，雖然本月製造業景氣水平有所回升，但從市場需求看，新訂單指數為49.8%，繼續位於收縮區間，表明製造業市場需求仍顯不振。

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趙慶河指出，建築業升至高位景氣區間。建築業商務活動指數為60.2%，高於上月3.7個百分點，升至高位景氣區間。其中，土木工程建築業商務活動指數為61.0%，是近4個月高點，表明近期推出的盤活專項債、政策性金融工具等政策措施進一步推動基礎設施建設項目落地，建築業生產活動擴張加快。

另外，9月份綜合PMI產出指數為50.9%，低於上月0.8個百分點，表明中國企業生產經營活動總體繼續擴張，但擴張步伐有所放緩。9月份非製造業商務活動指數為50.6%，比上月下降2.0個百分點，雖仍位於擴張區間，但擴張也放緩。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110930