港媒：中共20大後將放寬與香港通關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港1日電）據報導，中共20大結束後，北京方面將放寬與香港的通關。此外，香港當局也可能免除海外入境旅客的隔離檢疫和醫學監測。

香港經濟日報今天報導，香港要復常，重奪國際競爭力，先決條件是盡快通關，預期通關的好消息將於10月底陸續發布。

報導說，這些通關的好消息可能包括香港恢復聯通國際，對海外入境旅客的檢疫安排由目前的「0+3」改「0+0」，中國大陸則會進一步放寬港人入境。

港府上週起已放寬海外旅客的入境檢疫安排，由「3+4」改至「0+3」，即不必在酒店強制隔離檢疫，僅3天醫學監測，期間可外出，但不能餐廳內用等。

據指出，由於「0+3」僅實施一週，還需要時間觀察和蒐集數據，才能再放寬至「0+0」，但預料將於本月底實施。

此外，報導引述中國全國人大常委譚耀宗說，估計中共20大會議結束後，香港與大陸的通關政策有機會放寬。

報導指出，20大會議將於本月16日開幕，按慣例會議舉行一週，換言之，本月底大陸方面有望對香港通關鬆綁。

文章同時引述官場和政界人士說，因應本月底香港可能恢復與國際和大陸通關，港府已準備好展開對外宣傳。（編輯：曹宇帆）1111001