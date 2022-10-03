大陸電商嗶哩嗶哩10月3日在港交所主要上市

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（中央社記者張謙香港3日電）中國大陸電子商貿服務公司「嗶哩嗶哩」（bilibili，俗稱B站）今天宣布，公司股票已在香港交易所主要上市。

嗶哩嗶哩股份有限公司表示，公司此前在美國主要上市，在港交所第2上市，今天起則同時在港、美兩地主要上市。

嗶哩嗶哩表示，公司改在港交所主要上市，將進一步擴大公司的投資者基礎，為公司的證券提供更多流通性，同時在資本市場中獲得更多靈活性。

按照港交所的上市規則，已經在海外合資格交易所上市的公司，可申請在港交所第2上市，兩地上市的股份類型相同，能夠透過國際託管行和經紀商跨市場流通，目前大多以存託憑證的形式。

相關公司也可以申請在港主要上市，這是指同一家公司在兩個不同的證券交易所掛牌，公司需要完全、同時遵守兩地交易所的監管規定。

整體而言，第2上市在訊息披露的要求，相對較第一上市寬鬆。

但根據港交所的規定，在港第2上市的公司，不符合資格納入港股通的交易名單，即不能為大陸資金投資，主要上市公司則可以納入港股通，有利吸引資金。

不過，本地股票分析師普遍認為，像嗶哩嗶哩這樣的美國中概股公司來港主要上市，可能是規避在美國下市的風險。

根據美國國會2020年通過的外國公司問責法，如果在美上市外國公司連續3年無法讓美國公眾公司會計監督委員會檢查審計底稿，將於2024年被強制退市。

其後，美方陸續公布若干可能下架的中概股，包括大陸電商巨頭阿里巴巴。

此前有報導指出，在美國上市的中概股有261檔，其中192檔或將於2023年被迫下架；目前已有70%在美國上市的中概股回港第一或第二上市。

阿里巴巴於2014年在美國主要上市後，於2019年在港第2上市，今年8月又申請在港主要上市，已獲港交所確認，預料年底生效。

有外電報導，美國和中國正在港商討中概股的會計審計問題，但無論商討結果如何，香港不少股票分析師認為，港交所成為中概股「避風港」的地位日益凸顯和重要，因為遷至香港上市是消弭風險的有效方案。（編輯：曹宇帆）1111003