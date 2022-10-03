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香港公務員學院院長：公務員普遍不認識國情

2022/10/3 15:27
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（中央社記者張謙香港3日電）香港公務員學院院長郭郭蔭庶近日表示，本地公務員普遍不認識國情，並欠缺國民身分認同；他認為，英國殖民管治方向是造成這種結果的原因之一。

郭蔭庶接受本地媒體訪問時，作了以上表示，並指這是歷史遺留的問題，單是認識基本法等條文不代表有所認同。

他說，導致這種情況的原因之一，是英國殖民統治時代，刻意隱瞞了一些近代史，以及當時的管治方向，明顯不希望公務員對自己的國家有身分認同。

另外，近年中國崛起，一些外國勢力因為自身國家利益而要遏制中國，在宣傳、文化上做了很多工夫，「污染了很多香港人的思想、心態」。

他說，要根治問題，應從「情懷入手」，加強公務員的國情訓練。

但他強調，香港公務員團隊仍然非常優秀，學院設立目的並非是整治公務員。

不過，郭蔭庶表示，每個行業或機構都有冗員，有些人懷著「搭順風車」的心態，成立學院就是要培訓公務員，令大部分優秀的人留下，不適合的，數量要減少。

2019年中香港爆發「反送中」運動，期間有不少公務員參與其中，更有公務員帶頭舉行示威集會。

據報導，在這次運動中，近90名公務員涉嫌參與非法活動而被捕，另有130名公務員拒絕宣誓擁護基本法及效忠香港特別行政區。

在這次運動之後，當局決定成立公務員學院，培訓公務員認識中國國情，以及加強他們對維護國家安全的意識等。

郭蔭庶為學院首任院長，他曾擔任警務處副處長，負責警隊培訓。（編輯：陳沛冰）1111003

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