港媒：中共9月底政治局會議敏感 秘而不宣

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（中央社記者張謙香港4日電）港媒報導，中共中央政治局9月底的會議應已舉行，但由於這次會議涉及未來人事安排，較為敏感，因此秘而不宣。

星島日報今天刊文指出，每月底，中央政治局都會召開會議，討論和通過一些重大事項，例如8月31日召開的政治局會議公布了建議中共20大在10月16日召開。

文章說，中國官方公布國家主席、總書記習近平9月的行程，包括9日的中央政治局會議、14至16日前往中亞兩國訪問、30日向人民英雄紀念碑敬獻花籃等，卻沒有月底的政治局會議。

文章表示，5年前的19大閉幕之後，官方新華社發布的「黨的新一屆中央領導機構產生紀實」指出，2017年9月25日，中央政治局常委會提出了新一屆中央領導機構的組成人選方案，4天後，也就是9月29日，中央政治局會議審議通過新一屆中央領導機構人選建議名單。

文章分析，19大與20大召開的時間都在10月中旬，20大的高層人事也應該在9月底的政治局會議拍板，也許因為太過敏感，因此「秘而不宣」。

據指出，5年前9月底的那次政治局會議，當時也沒有對外公布，而是在黨代表大會閉幕之後才揭秘。（編輯：周慧盈）1111004