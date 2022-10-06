馬斯克欲將推特打造成美版微信 陸媒直言很難

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（中央社記者李雅雯上海6日電）電動車大廠特斯拉執行長馬斯克規劃按原協議收購推特（Twitter），根據先前消息，他擬以中國社交平台微信（WeChat）為範本，將推特打造成「美版微信」，陸媒評論直言很難。

外媒報導，馬斯克（Elon Musk）將按原協議完成推特收購，只要雙方達成協議、結束訴訟。根據先前釋出消息，馬斯克對於微信的運作模式有強烈興趣，亟欲從中汲取靈感，打造一款名為「X」的超級應用程式。

陸媒第一財經6日評論，直言馬斯克的目標「很難」。評論指出，馬斯克是全球技術創新領軍人物，卻從不避諱仿效微信模式，強調推特的重要目標是盡可能地覆蓋更多地區和人群，就像微信提供日常生活便利。

評論認為，類似微信的App在亞洲其他地區或國家也能找到，包括日本LINE、馬來西亞Grab等，跨領域提供消費者服務。不過因為美國和亞洲市場環境的差異，「馬斯克希望在美國打造一個超級應用的願望並不容易實現」。

這份評論分析4個要點。首先是美國激烈競爭的環境，微信最初拓展社交功能以外的服務時，中國市場尚未有那麼多競爭者，使得微信可以迅速占領市場；推特在美國市場未具特別優勢，TikTok、WhatsApp、Facebook等也在試圖成為超級應用程式。

再者，微信目前最強大功能之一是支付，這是因為微信支付剛推出時，中國還沒有成熟的行動支付。美國現已有Apple Pay、Google Pay、PayPal、Venmo等，推特要重新建立支付功能有挑戰。

第3點，全球對於網路科技監管日趨嚴格，隨著反壟斷、隱私保護等愈加嚴格法案相繼推出，取得使用者個人資料授權難度將更大，若有所違反，面臨的處罰力度也會更大。

最後則是關於文化差異，亞洲使用者和美國使用者對社交媒體的看法和接受度存在本質上的不同，美國網路大廠恐難以建立同等程度的使用者信任。

評論指出，馬斯克也意識到這會是一場艱苦戰鬥，他預測需要花上3至5年將推特「X」孵化成形，「但這一預期可能還是過於樂觀了」。（編輯：吳柏緯）1111006