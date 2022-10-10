美批評向俄富豪提供避風港 港府反駁

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（中央社記者張謙香港10日電）美國批評香港向被制裁的俄羅斯富商摩達雪夫（Alexey Mordashov）提供「避風港」，港府回應指出，特區政府沒有權力、也不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。

據報導，俄羅斯總統蒲亭的好友、鋼鐵大亨摩達雪夫擁有的一艘超級豪華遊艇日前「神秘地」在香港靠泊，而摩達雪夫正因俄烏戰爭而遭到西方制裁。

美國國務院8日警告香港不要為受制裁的寡頭提供「避風港」，這勢將損害香港作為金融中心的聲譽。

港府昨晚深夜就此回應指出，香港特別行政區政府一直全面實施及執行聯合國安全理事會施加的制裁；個別國家可能基於其自身考慮，向某些地方施加單方面制裁，特區政府沒有權力、也不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。

港府表示，香港作為國際金融和貿易中心，背靠中國、聯通世界，保持獨特的地位和優勢，包括有良好的法治和實行普通法制度、與國際規則接軌的監管制度、穩健的金融制度基礎等，這些優勢長期獲得國際認同。

據報導，摩達雪夫的遊艇名為「Nord」，價值5億美元，上週停泊在香港西區水域。

報導表示，57歲的摩達雪夫正因俄羅斯與烏克蘭的戰爭而受到西方制裁。（編輯：唐佩君）1111010