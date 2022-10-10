黎安友：習近平權力夠強大 能挺過任何內部風險

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（中央社台北10日電）中共總書記習近平預料在即將揭幕的中共20大獲得第3個任期。美國知名中國研究學者黎安友認為，習近平掌控了中共領導層人選及國內輿論等，即使面對不同內部風險，他強大的政權都能挺過。

德國之聲今天刊登紐約哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）的專訪。

黎安友指出，中共維持政權穩定最重要的因素，是領導人繼承制度化，若中共的繼任機制有序，每位領導人只做兩屆，並提前指定一個繼任者且有序上任，將消除權力鬥爭的風險。

但習近平破壞過往的繼任制度，而要保持中共政權穩定，就是習近平在第3、第4或第5個任期結束後下台，而他指定的繼任者若能獲得其他領導層的支持，也許中共可有序完成權力交接。

不過，若習近平在任何一個時間發生若干不可預測的事情，如健康問題或他的某種能力下降，中共內部可能出現一場權力鬥爭。現在習近平掌握這麼多的權力，難以確定他指定的繼任者是否有足夠權力來維持中共體系。

黎安友表示，獨裁者有時會藉由任命權力基礎薄弱的人出任要職，以確保自己免受挑戰，看來習將依照這個決策模式，目前看來，習身邊效忠他的人沒有獨立的權力基礎，無法挑戰他，在某種程度上習近平讓自己處於一個安全的情勢中。

10月1日中共建政73周年，習近平在「求是」雜誌發表題文章「新時代中國共產黨的歷史使命」，提出「偉大鬥爭，偉大工程，偉大事業，偉大夢想」的「四個偉大」。

黎安友相信，這是習近平藉此告知共產黨和政府官員，應該緊緊圍繞習近平路線，不要批評及偏離習近平思想，並警告官員不要夢想挑戰最高領導人。

此前前中國司法部長傅政華等公安要員被重判，黎安友表示，這或許表明習近平可能被潛在敵人包圍，他試圖在發現他們時全部鏟除。事實上有些人傾向質疑中共的「清零」政策及中國經濟放緩問題，而習近平希望一切都在他控制之下。

黎安友另指出，習近平同時加緊對中國的控制，使公民社會幾乎消失，雖然民眾仍然可在社交媒體表達不滿，但若意見過了頭，可能會被逮捕或帳戶被關閉，這令中共最高領導層很難了解公眾真正的想法。

他表示，中國面臨很多長期危機，如水資源短缺和氣候變化，也不排除經濟崩潰的可能，但習近平的政權夠強大，能夠挺過可能面臨的任何一種內部風險。

對外方面，黎安友說，中國崛起正引發國際社會反擊，中國的鄰國沒有國家真正喜歡或信任中國，中國也認為自己在世界上的合法地位受其他國家抵制。

黎安友表示，目前未看到中國國內或外交政策會有什麼大變化，不認為習近平會在未來5年嘗試入侵台灣、改變防疫政策，或開放私營企業或人民幣國際化，及對經濟戰略有巨大改變。

不過，台灣仍然是目前中國面臨最主要的國際風險。美國、中國或台灣都不希望發生戰爭，但隨著中國增加在台灣周圍的軍事行動，美國也提高其軍事巡邏，增加了發生意外的風險。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1111010