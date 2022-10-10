官方宣傳習近平功績 應對貿易戰和香港局勢入列

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（中央社台北10日電）中共宣傳總書記習近平政績的電視片「領航」介紹其10年成就，包括：從容應對美國發動的貿易戰、推動香港局勢由亂到治、抗擊疫情等，這些暴露中共治理危機的事件都成為習近平的「功績」。

中共第20次全國代表大會即將於16日召開。由中央宣傳部攝製的16集大型電視專題片「領航」8日起至15日在央視綜合頻道，每天播出兩集。

首集「掌舵遠航」已在8日播出，列舉了習近平執政10年的成就，指出「在一次次風高浪急、甚至是驚濤駭浪的鬥爭中」，習近平「發揮了關鍵和核心作用」。

港媒星島網報導，影片中包含了習近平的「5大功績」：發起扶貧攻堅戰，8年來近億人民擺脫絕對貧困；鐵腕反腐，取得壓倒性勝利；「從容應對」美國發動的貿易戰，「堅決回擊 奉陪到底」；推動香港局勢實現由亂到治；抗擊COVID-19疫情，「統籌經濟發展和疫情防控取得世界上最好的成果」。

影片在描述有關香港的部分，配有黑暴勢力打砸搶、中央制定香港國安法等畫面，旁白說：「面對香港出現的反中亂港活動猖獗，局勢一度嚴峻的局面，以習近平同志為核心的黨中央，採取一系列標本兼治的重大舉措，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，走向由治及興的新階段，為一國兩制實踐行穩致遠打下堅實基礎。」

報導認為，既然「香港平亂」名列政績，相信在中共20大報告中，港澳部分的篇幅和字數都會超過以往幾屆。

央視新聞介紹「領航」的內容時說，影片「聚焦展現以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民在新時代走過的非凡壯闊歷程，展現習近平新時代中國特色社會主義思想在新時代偉大實踐中彰顯的強大真理力量，全面反映黨的18大以來黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，生動呈現新時代人民群眾的幸福美好生活和良好精神風貌。」（編輯：張淑伶）1111010