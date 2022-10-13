中共20大前 中國抗疫專家接力背書清零政策

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（中央社記者李雅雯上海13日電）中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今天說，動態清零是COVID-19防疫總方針，過去近3年使疫情獲得很好的控制；動態清零具備科學性，必須堅定不移地堅持下去。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制13日下午3時召開記者會，吳尊友在會中作上述表示。

中共20大即將在16日召開，繼官媒相繼發文護航習近平的清零政策後，多名抗疫專家今天在會中接力為清零背書，反對「躺平」。

吳尊友說，沒有一個國家是真正意義上完全「躺平」，仍在不同程度地展開COVID-19防控措施，例如疫苗接種。動態清零是防疫總方針，過去近3年先後發生300多起境外移入引發的本地疫情，這些疫情都得到了很好控制，證明動態清零有效。

他強調，COVID-19流行期間，從發病和死亡兩個指標來看，中國相較其他國家，所受到的疫情影響是全世界最小的。中國將繼續堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和動態清零防疫總方針，這是控制規模化疫情的重要策略手段。

中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組長梁萬年在會中說，動態清零防疫總方針的核心是要把疫情阻斷，而非消滅病毒，也不是不容許出現一例病例，「快速發現、快速撲滅，發現一起、撲滅一起」，目的是阻斷疫情的社區傳播、防止規模性流行。

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他提到，中國老年人口達2.67億人，同時還有大量基礎疾病患者，這些人是染疫高危險人群；加上前一段時間防控效果，人群感染率總體較低、自然免疫力不強，一旦放鬆動態清零，勢必會造成大量感染，導致老年人群、有基礎疾病人群大量重症甚至是死亡。

「這種大量的重症和大量的死亡是不能夠容忍的，所以必須要盡力防護」，梁萬年說，將會持續現有防控策略，堅持動態清零總方針，用具備確定性的策略、確定性的方針來對抗病毒變異不確定性。（編輯：楊昇儒）1111013