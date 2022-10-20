林青霞獲香港大學頒授名譽博士學位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港20日電）香港大學今天公布頒授名譽博士學位給3人，當中包括藝人林青霞。港大指林青霞在藝術文化上有重大貢獻。

港大公布，校方將在下月初舉行第207屆學位頒授典禮，頒授名譽博士學位給楊振寧、林高演及林青霞三位傑出人士，前者獲頒名譽科學博士，後兩人獲頒名譽社會科學博士。

校方指出，港大名譽博士學位是頒授予對大學、社會或學術方面有傑出建樹，在知識思想上、社群或文化方面對整體社會及全球有寶貴貢獻的人士。

港大指楊振寧是諾貝爾物理學獎得主，世界知名理論物理學大師，是無數華人後輩科學家景仰的泰斗；港大向楊振寧頒授名譽科學博士學位，以表揚他在學術界及全球的重大貢獻。

林高演是香港小輪（集團）主席、恆基兆業地產有限公司副主席、香港中華煤氣有限公司及美麗華酒店企業有限公司董事，具有超過48年銀行及物業發展經驗。

港大表示，向林高演頒授名譽社會科學博士學位，是要表揚他在學術界及全球的重大貢獻。

港大指林青霞是華語電影界家喻戶曉的演員，憑藉多齣優秀作品，備受影圈稱譽，更成為大中華地區以至全世界幾代觀眾心中的傳奇人物。

據介紹，林青霞於1972年自台北金陵女中畢業後，翌年即憑電影圈出道作品「窗外」（1973）一舉成名，從此片約不斷，開啟了輝煌的演藝事業。

在20餘年的影劇生涯中，林青霞拍攝了百部電影作品，歷經三個階段：文藝愛情片、詼諧喜劇片和武俠刀劍片，其中文藝愛情片以瓊瑤小說改編的電影最為人稱道；詼諧喜劇片以朱延平導演的作品最廣受歡迎；武俠片最具代表性的是徐克執導的「笑傲江湖II東方不敗」（1992）。

林青霞多年來也獲獎無數，比如1976年憑「八百壯士」獲得第22屆亞洲影展最佳女主角獎；1990年以「滾滾紅塵」贏得第27屆金馬獎最佳女主角獎；2018年在義大利烏甸尼獲頒第20屆遠東電影節「終身成就金桑獎」；同年3月獲香港中文大學善衡書院頒授榮譽院士名銜。

此外，林青霞在文壇上也取得非凡成就，迄今出版四本散文集：「窗裏窗外」（2011）、「雲去雲來」（2014）、「鏡前鏡後」（2020）及「青霞小品」（2022）。

2022年，林青霞憑著「鏡前鏡後」獲得「第16屆香港中文文學雙年獎」散文組推薦獎。

港大表示，校方向林青霞頒授名譽社會科學博士學位，以表揚她在藝術文化的重大貢獻。（編輯：周慧盈）1111020