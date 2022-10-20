傳中國入境隔離擬放寬 旅遊航空股走強

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（中央社台北20日電）中國股市今天午盤受入境隔離期可能改為「2+5」消息激勵，旅遊航空股走強，不過中共總書記習近平甫在20大上宣示清零不動搖，股民們對中共20大閉幕後是否鬆綁入境隔離政策仍有疑慮。

香港經濟日報報導引述外媒報導，中國官員正在探討放寬入境旅客的強制隔離措施，由目前的「7+3」放寬至「2+5」。這項消息激勵航空及旅遊類股午後直線拉升，其中南方航空收漲逾3%、中國國航及吉祥航空逾2%，而旅遊股包括西安飲食、眾信旅遊更以漲停作收。

報導提到，中國官員們正在考慮將隔離期縮短為2天閉環防疫集中隔離，外加5天居家自我健康監測。消息人士指，這一方案或很快被列入新版診療方案中。不過，目前尚不清楚對於居家隔離期間將有哪些限制，以及對在本地沒有固定居所的外國人來說該方案如何實現。

另陸媒澎湃新聞報導，今日午後A股大消費板塊直線拉升，機場、旅遊及航空類股表現搶眼。不過報導並未提到擬放寬至「2+5」，而是引述長江證券研究指出，前期研究表明風險偏好快速下降的市場，短期風險企穩時，首先演繹「超跌反彈」。

中國爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，入境人員隔離管控時間先採「14+7」（14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測），今年6月調降為「7+3」，實施迄今約4個月，期間香港在9月底宣布降為「0+3」，另停辦2年的北京馬拉松將於11月6日復辦，再至近期中國東方航空等宣布將增班復航，外界燃起中國也可能鬆綁希望。

但中共總書記習近平10月16日在20大報告時強調堅持動態清零不動搖，看似又回到緊縮政策，因此不少股民在網路發文認為「2+5」與目前大方向有落差，對中共20大閉幕之後是否鬆綁入境隔離政策半信半疑。（編輯：唐佩君/吳柏緯） 1111020