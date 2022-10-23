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刀把子王小洪未入局但進書記處 官場留懸念

2022/10/23 19:58
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（中央社記者呂佳蓉台北23日電）今天中共公布20大人事新布局，當初被看好的現任公安部部長王小洪未入局，反由國安部長陳文清進入，但兩人又同時進入中央書記處書記，為「刀把子」人事添懸念。

依照以往慣例，政法委書記都會進入政治局，並且是中央書記處書記的一員。因此，從新一屆公布的名單來看，陳文清現已「超車」王小洪，可望接任政法委書記。

展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華接受中央社訪問時指出，現在看來會由國安部部長陳文清接政法委書記，而不是由王小洪接任，但王小洪同時列入中央書記處書記一員，「這樣王小洪要接甚麼職務？」

郭瑞華指出，王小洪若是以國務委員兼公安部長身分在書記處任書記，變成政法系統在書記處裡有2名，「這實在很不可思議」，這可能象徵中共總書記習近平的安全觀無限上綱，一定要把安全抓得緊緊的，刀把子要完全掌握。

但是，郭瑞華也指出，如果要完全掌握安全，王小洪又不需要進入書記處，因為書記處所扮演的是「分工辦事」。

所謂「分工辦事」是指，中央書記處書記可能擔任中央辦公廳主任、中央組織部部長、中央宣傳部部長、中央統戰部部長、中紀委排名第一的副書記、中央政法委書記，屬於黨務系統的分工。

郭瑞華表示，如果王小洪去接統戰部部長，實在不可思議，跌破眼鏡，但這是否可能發生？在現在的狀況下，「還是有可能的。」（編輯：張淑伶）1111023

郭瑞華
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