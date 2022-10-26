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李書磊以中共中宣部長身分 在人大常委會講話

2022/10/26 16:20
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（中央社記者邱國強北京26日電）中共新任政治局成員定案後，新職務逐漸明朗。北京大學台灣研究院長李義虎在微信透露，新任政治局委員李書磊日前以中共中宣部部長身分，在全國人大常委會議亮相傳達20大精神。

李書磊經由中共20屆一中全會，升任政治局委員及中央書記處排名第4的書記。但至發稿為止，中共中央並未宣布李書磊在黨內的新主管職務。

李書磊目前是中宣部常務副部長。但一般預料，由於他已升任第20屆政治局委員，不久即可望接下中宣部部長，取代留任政治局委員、可望進一步升職的現任部長黃坤明。

綜合星島日報報導及中國網路訊息，兼任中國全國人大代表的李義虎25日在微信朋友圈發文表示，中國全國人大常委會在中共20大後舉行第1次會議。由中央政治局委員、中央書記處書記、「中央宣傳部部長李書磊傳達大會精神。這位『北大神童』首次以中宣部部長身分公開亮相」。

李書磊現年58歲，河南人，當年14歲就考入北大圖書館系的紀錄曾轟動一時，且21歲即獲得北大中文所當代文學專業碩士學位，有「北大神童」之稱。此後進入中央黨校工作並長期任職。

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2007年中共17大後，當時升任政治局常委的習近平兼任中央黨校校長，李書磊即於2008年12月被拔擢為副校長，開啟政壇發展之路。據傳他當時即經常參與起草中共高層的講話稿，包括習近平在內。

習近平2012年接任總書記後，李書磊於2014年外放福建，擔任中共福建省委宣傳部長。2016年調任北京市紀委書記，翌年升任中紀委副書記，且取得正部級資格。2020年底重返中央黨校任副校長。2022年4月出任中宣部常務副部長至今。（編輯：吳柏緯）1111026

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