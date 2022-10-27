楊鎮浯爭取建金廈大橋 陸委會：非地方政府權責

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（中央社記者呂佳蓉台北27日電）金門縣長楊鎮浯26日說，將在下一個階段全力爭取在金門和廈門間興建金廈大橋。陸委會今天回應，政府並無推動金廈通橋的規劃與政策，此議題也超越地方政府的權責。

楊鎮浯日前開心向民眾宣布金門大橋要通車，並說會爭取興建金廈大橋。

陸委會發言人邱垂正今天在例行記者會上表示，政府並無推動金廈通橋的規劃與政策。金廈大橋涉及國防安全、兩岸關係的發展與地緣政治等複雜敏感問題，衍生國家安全的整體風險，必須審慎面對。

他強調，此議題也超越地方政府的權責，考量當前亞太與兩岸情勢複雜敏感，為確保國家安全與整體利益，政府沒有推動金廈通橋的政策與規劃。

另外，對於台灣4大工商團體要訪問大陸，邱垂正在例行記者會上表示，政府支持不設政治前提、對等尊嚴與符合法規的兩岸經貿交流往來，對兩岸正常健康有序的交流，政府都正向看待。

他呼籲中國大陸能以不設政治前提的建設性對話處理分歧，停止經貿施壓，共同面對問題並尋找解方，以助雙邊經貿正向發展。

邱垂正也表示，中共當局長期以零和思維對台打壓，迄今仍不放棄武力犯台。其陸續提出所謂對台優惠或兩岸融合發展新路，意在統戰宣傳，型塑兩岸融合的假象，無法獲得台灣多數人民的真正認同。

他最後呼籲，國內工商團體赴陸交流，應避免落入中共統戰伎倆，並遵守兩岸條例與相關交流規範。（編輯：張淑伶）1111027