北京民族主義作家王小東坦承 中國不如美國強大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中共領導人習近平標榜意識形態治國以致中國民族主義當道，於此同時，曾鼓吹民族主義不遺餘力的北京作家王小東，現在卻坦承中國仍不如美國強大，並擔憂中國民族主義「走得太遠了」。

紐約時報中文網今天報導，王小東現年66歲，往昔他是許多中國人眼裡的激進派，被稱為中國民族主義旗手，常抱怨中國的當權派太受制於西方思想和全球貿易，太滿足於促使中國融入由美國控制的世界秩序。

之後隨著中國漸強，王小東因宣揚民族主義與其好鬥風格，受到大批粉絲擁戴，與宋強合著豪言壯語中國何等偉大的「中國不高興」，更是炙手可熱的暢銷書。

但是王小東並未陶醉於此，反使他心生警惕，因領導人習近平主政的政府宣傳煽動，中國的民族主義已變得愈發易燃易爆；王小東發現自己正試圖抑制自己近35年前幫助點燃的這場運動，這令他始料未及。

如今王小東忠告數以百萬計的社群媒體粉絲們，自視過高將危及中國崛起，更不再認為中國崛起不可避免，並直言中國的民族主義「走得太遠了」。

這位曾張揚民族主義的先驅，如今反而遭批太溫和、親西方、叛徒。對此，王小東說：「但是我真的從來沒有教過他們這個樣子，我從來沒有教過他們文革是好的，從來沒有告訴他們可以這樣的瘋狂。」

報導提到，對那些只知中國崛起的年輕人來說，向世界其他國家表達強硬也許很自然，而其他年長者，像是經常持鷹派立場的國際關係學教授閻學通，則提及類似王小東的擔憂：學生對中國全球地位，抱持過度自信的「假想」。

1989年天安門廣場大屠殺後，王小東撰寫大量越來越具挑釁性的書籍和文章，力主中國應該更加好戰，以抵禦美國的霸權主義。他說，中國龐大的人口需要更多的資源，這可能無法僅僅透過和平手段獲得。

2009年出版的「中國不高興」，王小東把那些聲稱中國還沒準備好與美國較量的人，貶抑成美化和平的奴隸，當時不只自由派知識分子指責這本書毒害中國年輕人好戰，官方喉舌新華社還曾引讀者評論批「糟糕且激進」。

但中國與他國的貿易順差飆升，開始在南海等地區展示新的軍事力量；與西方的緊張關係加劇，疫情爆發後西方對中國敵意驟升。加上戰狼風當道，鼓吹切斷美國經濟聯繫的歪風高漲；一般民眾穿和服cosplay隨即慘遭奚落和人身攻擊，王小東開始擔心許多中國人已走向另個極端，從自卑走向想像中的無敵。

如今王小東承認早期對中國的發展過於樂觀，並說中國仍不如美國強大：「那個時候過分自卑，說中國什麼都不行，現在他們認為中國是第一了，打誰都行，這個也是我不能接受的。中國沒有強大到這個樣子。」

去年12月，王小東發布了一段影片說：「我曾經在那個時代表達了一些不同的觀點。我們真的還沒到那個所謂的什麼動不動就贏，贏兩次的那個時候。」

今年夏天，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，若干社群媒體用戶預測中國會擊落她的座機，王小東反批，過多的叫囂使中國顯得軟弱。

王小東心知肚明，鑒於更廣泛的政治氣候青睞更激進的表忠心，雖然他的熱度可能正在下降，但「現在是我們這代人——不是他們這代人，還在掌權吧，」他談到年輕的中國人時說。「等我們死了再說吧。」（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1111028