殷勇接替陳吉寧任北京市長 曾任中國央行副行長

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（中央社記者邱國強北京28日電）北京市人大常委會議今天決定，由具備金融背景的殷勇出任北京市代理市長兼副市長。預料殷勇不久後將被正式推選為北京市長，接替剛升任中共上海市委書記的前市長陳吉寧。

北京日報報導，北京市人大常委會議已接受陳吉寧辭去北京市長職務的請求。陳吉寧已於中共20屆一中全會升任政治局委員，並於今天調任上海市委書記。

殷勇1969年生，湖北武漢人，北京清華大學系統工程專業研究生畢業，擁有工學博士學位，並曾赴美國哈佛大學進修，現任中共北京市委副書記。

殷勇1994年加入中共，1997年參加工作。歷任中國國家外匯管理局儲備管理司儲備管理處副處長、戰略研究處副處長、中國投資公司（新加坡）總經理、國家外匯管理局儲備管理司副司長，中央外匯業務中心主任。

此後，殷勇升任中國人民銀行（央行）行長助理，並在2016年12月再升任副行長；2018年1月離開央行，調任北京市副市長；同年12月升任中共北京市委常委；今年6月再升任北京市委副書記至今，7月卸任副市長職務。

在中國國家外匯管理局任職20餘年、且曾掌管中投公司新加坡業務的殷勇，任職北京市副市長時即分管金融及商業事務，被認為是新一屆中共中央委員當中，為數不多的專業金融背景者。

先前有分析認為，殷勇是角逐下任央行行長的黑馬人選之一。如今出任北京市長，出乎多數分析人士預料。（編輯：陳沛冰）1111028