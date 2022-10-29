黃坤明主政廣東 曾嚴控意識形態

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（中央社記者呂佳蓉台北29日電）據新華社昨晚公布，中共任命前中宣部長黃坤明任廣東省委書記，同時免去已晉升為常委的李希職務。

中共20大後，中國官場近來公布一波高層人事調動。新華社昨天傍晚發布消息說，中共中央日前決定，李希不再兼任廣東省委書記、常委、委員職務，黃坤明兼任廣東省委委員、常委、書記。

李希已在20屆一中全會晉升常委，接任中紀委書記。

黃坤明1956年生，福建上杭人，是中共總書記習近平在福建、浙江的老部屬，是「之江新軍」的核心人物之一。

他接掌中宣部後，大力宣傳「習思想」、「習核心」、「中國夢」，嚴格控管意識形態。

星島日報的報導指出，由重磅級的中宣部長空降廣東擔任省委書記，情況相當罕見。

新華社報導，黃坤明曾任福建省龍岩市市長、浙江省湖州市市長、嘉興市委書記，2007年6月之後歷任省委常委、宣傳部部長、杭州市委書記。

2014年12月任中央宣傳部主持常務工作的副部長（正部長級），2017年10月任中央政治局委員、中央書記處書記、中央宣傳部部長。

黃坤明是18屆中央候補委員，19屆中央委員、中央政治局委員、中央書記處書記，20屆中央委員、中央政治局委員。

廣東省昨天召開領導幹部會議，中央組織部部長陳希在會上宣布了上述決定，稱這次調整是從大局出發，根據工作需要和廣東省領導班子建設實際，經過通盤考慮、慎重研究決定的。（編輯：周慧盈）1111029