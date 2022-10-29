比亞迪登全球電動車龍頭 但特斯拉淨利是其7倍

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中國電動車龍頭比亞迪今年前3季已賣出117萬輛車，超越特斯拉成為全球電動車銷售冠軍。不過陸媒29日指出，特斯拉的淨利是比亞迪近7倍。圖為9月23日，比亞迪在香港舉辦車展。（中新社提供）中央社 111年10月29日

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（中央社台北29日電）中國電動車龍頭比亞迪今年前3季已賣出117萬輛車，超越特斯拉成為全球電動車銷售冠軍。不過根據財報，特斯拉雖然賣輸比亞迪，但淨利是比亞迪近7倍，主因是車價仍有明顯差距。

中國是電動車最大製造國，也是最大市場。不過截至目前，在眾多中國新能源汽車品牌當中，比亞迪不但銷量一枝獨秀，還是唯一賺錢的電動車廠。

據陸媒第一財經報導，比亞迪28日發布第3季財報顯示，今年前3季營收為人民幣2676.9億元（約新台幣1.19兆元，下同），比去年同期增長84.4%；前3季淨利為93.1億元，年增281.1%，其中第3季淨利為57.2億元，大幅增長350.3%，創單季新高。

今年9月，比亞迪賣出新能源車20.13萬輛，年增逾183%，這也是比亞迪單月銷量首次超過20萬輛；今年累計銷量已達到117.53萬輛。

從2008年推出第一款電動車到2021年5月，比亞迪花了13年才實現新能源車銷售突破100萬輛，今年銷量與淨利大幅提升，專業機構普遍對比亞迪今年業績給更樂觀的預測。

比亞迪今年搶在特斯拉前面成為全球首家年銷破百萬輛的電動車大廠。相形之下，今年前3季，特斯拉在全球交付90.9萬輛，由於銷量承壓，近日在其最大的市場中國降價促銷。

其中，特斯拉Model 3起價降至26.59萬元，Model Y起價降至28.89萬元，重新回歸到30萬元以下；Model Y長續航版更是直降3.7萬元，是這次降幅最高的版本。此舉被業界視為直接衝擊比亞迪高階車款。

值得注意的是，特斯拉雖然銷量落後，但其利潤卻遠高於比亞迪。

特斯拉在2022年前3季累計營收571.4億美元（約合人民幣4146.6億元），年增58.3%；其前3季淨利更達到88.7億美元（約合人民幣643.7億元），增幅高達177.3%，淨利是比亞迪近7倍。

報導指出，比亞迪在淨利上比特斯拉差一大截，這與雙方的單車售價密不可分。目前，比亞迪單車售價提升至18萬元左右，但特斯拉單車售價接近30萬元。為提升利潤空間，比亞迪計畫第4季推出全新高端品牌。

此外，特斯拉在自動駕駛技術方面處於全球領先，其FSD（全自動駕駛）測試版軟體Beta已經更新至10.69.2版。目前，FSD在北美已經擁有16萬用戶，特斯拉計畫將在今年11月將FSD推向全球。

報導說，比亞迪在自動駕駛技術方面不及特斯拉。隨著當前新能源車賽道逐漸由電動化轉向智能化的下半場，比亞迪亟待補上這塊短板。（編輯：楊昇儒）1111029