何立峰若接副總理管經濟 分析：影響力難比劉鶴

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（中央社台北30日電）現任中國國家發改委主任何立峰可能在明年接替「經濟沙皇」劉鶴，擔任副總理並分管經濟金融。分析認為，何立峰難以維持如同劉鶴的政策影響力，可能傾向使用更加中央集權的經濟管理政策。

何立峰在中共20大晉升政治局委員，並被點名將在明年接替劉鶴退休後的中國國務院副總理一職，成為中國「新經濟沙皇」。官運亨通背後，除了擁有經濟學博士學位，更重要的是與中共總書記習近平關係密切，被視為「近臣」。

然而，何立峰將上位的傳言卻令市場與分析人士對於中國未來的經濟與金融發展感到憂心。

路透社報導形容，若何立峰真的如外界傳言接任副總理一職，那麼將面對「縫補經濟大鞋」的挑戰，而且政策影響力將難以如同劉鶴時期。

分析指出，何立峰若就任副總理，首要任務是協助有望在明年3月接任總理一職的李強，將中國從COVID-19造成經濟抑制、成長趨緩，以及長期財務風險的泥淖中拉出來。

分析指出自2018年以來一直擔任副總理的劉鶴被視為早期中國經濟改革背後的「大腦」，包含制定多項經濟政策、處理工廠產能過剩、金融風險改革等問題。「這位畢業於哈佛的經濟學家也是習近平與華盛頓之間，貿易談判的關鍵人物，主要是借重他的國際經驗和流利的英語。」

對比即將離任的劉鶴，何立峰的政策影響力可能會減弱，而且依他過往的職務經歷顯示，可能更傾向採取更加中央集權的經濟管理方法。

今年8月何立峰在官媒「經濟日報」發表了逾5000字的長文，指習思想為中國經濟指明方向，並且要求以習近平經濟思想引領各項經濟工作。文章要求要「更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」等等。

一名政策領域人士在報導中匿名表示，「如果官員只談政治，不遵守經濟規則，政策發生失誤的可能性會很大。」

報導提到，官員們越來越重視表現對習近平的忠誠，而非關注政治治理和經濟表現。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111030