中國生產活動放緩 10月PMI降為49.2

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（中央社記者李雅雯上海31日電）中國國家統計局今天發布統計數據，10月製造業採購經理人指數（PMI）為49.2，較9月下降0.9個百分點，官方表示，由於COVID-19疫情蔓延、市場需求下降等因素，致生產活動放緩。

國家統計局31日上午發布統計數據，10月PMI為49.2，較9月PMI為50.10下降0.9個百分點，跌破50榮枯線，景氣信心由擴張轉為緊縮。

10月非製造業採購經理人指數從9月50.6降至48.7；包括製造業和服務業活動在內的綜合PMI由9月50.9降至49.0，顯示企業生產活動、經營活動整體有所放緩

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，10月PMI降為49.2，主要原因為生產、需求兩側皆放緩，製造業生產和市場需求景氣均有所回落。

他指出，從企業規模來看，大型企業PMI為50.1，較9月下降1個百分點，保持在擴張區間。中、小型企業PMI分別為48.9和48.2，較9月下降0.8個、0.1個百分點，持續低於榮枯線，中、小型企業生產經營壓力加大。

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該份統計調查結果另也顯示，10月高耗能行業中反映市場需求不足企業占比達56.7%，高於總體3.9個百分點。高耗能行業PMI為48.8，較9月回落1.8個百分點，降到收縮區間，這是製造業景氣回落原因之一。

趙慶河說明，服務業市場活躍度也有減弱態勢。由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情散發，服務業商務活動指數降至47.0，較9月下滑1.9個百分點，服務業景氣水準回落，零售、道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、租賃及商務服務等接觸性活動的業務總量下降。（編輯：曹宇帆）1111031