陳文清出任政法委書記 分析：未來維穩力道更強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）經中共20屆一中全會晉升為政治局委員的陳文清，已於日前正式接任中央政法委書記，成「刀把子掌控人」。學者分析，這波人事調整了顯示陳文清獲高層信任外，也代表未來維穩力道會更強。

中共20屆一中全會23日選出新一屆政治局成員後，一週以來進入人事調動階段。中共中央政法委官網29日更新領導人訊息，證實陳文清接任中央政法委書記一職。

聯合早報報導提到，這次的人事調整顯示新一屆的中共高層對陳文清的高度信任，且陳文清與公安部部長王小洪兩名政法系統同時進入中央書記處書記，顯示「刀把子」在黨內的地位進一步提升，並釋放新一屆中共領導高層更重視維穩及國家安全的信號。

報導引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾分析，政法系統是中共維護政治和社會穩定的主要力量。這次「刀把子掌控人」的任命，主要還是為了加強維穩工作及對國內局面的控制。隨著政法系統整頓，以及原公安部副部長孫力軍政治團伙案相繼告一段落，中共領導層下一階段也將更依賴忠誠度高的「刀把子」。

吳木鑾說，在20大報告中「安全」出現的頻率，比以往中共黨代會報告高出許多，顯示中共接下來可能把政權合法性，從過去基於經濟成長轉向國家安全，「對內是維穩、是安全，對外要跟西方鬥。」

據公開資訊，陳文清1960年生，四川仁壽人，西南政法學院法律系法律專業畢業。歷任基層派出所民警、區公安分局副局長、局長、四川省樂山市公安局長、四川省國家安全廳長，2002年4月出任四川省人民檢察院檢察長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

2006年8月，陳文清首度離開四川工作，調任中共福建省政法委書記；2011年5月升任福建省委副書記；2012年11月升任正部長級的中紀委副書記；2015年4月出任中國國家安全部黨委書記；2016年11月升任國家安全部長，並兼任中央政法委委員；2018年5月進一步兼任中央國家安全委員會辦公室分管日常工作的副主任。

陳文清在中共20屆一中全會除晉升為政治局委員外，還出任中央書記處排名第5的書記。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1111031