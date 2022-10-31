何立峰提支持平台經濟 市場解讀監管有望調整

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（中央社台北31日電）中國國家發改委主任何立峰近日在會議中再提及支持平台經濟有序發展、推動整改並推出綠燈投資案。外界認為平台經濟監管於20大後調整，加上有望接任副總理，這次談話被解讀為是釋放訊號。

據第一財經報導，何立峰在28日舉行的13屆中國全國人大常委會第37次會議中，受國務院委託進行關於數位經濟發展情況的報告。他在報告中提及，對於備受市場關注的平台經濟，將支持和引導規範健康持續發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，集中推出一批「綠燈」投資案例。

這份報告中提及平台經濟發展與管理方向，包含設置資本紅綠燈，和今年7月底中共中央政治局會議提出的下半年經濟工作方向相同。雖然是舊事重提，然而何立峰在剛結束的中共20大晉升政治局委員，並被點名將在明年接替劉鶴退休後的中國國務院副總理一職，成為中國「新經濟沙皇」，因此此時提起此事不免讓人解讀為「釋放訊號」。

報導引述多位專家學者認為，中國平台經濟在經歷監管和規範後，接下來需要得到新的支援，以重新恢復活力，並帶動整體經濟的復甦。

報導引述北京大學國家發展研究院副院長黃益平分析，平台經濟快速發展的同時也帶來了前所未有的挑戰。例如在發展過程中，平台規模大到一定程度，就可能導致「贏家通吃」的風險，甚至存在壟斷問題。過去2年，從資訊保護、反壟斷、反不正當競爭、演算法規範等多個方面，中國推動多項集中治理、專項治理，不合規、阻礙其他行業發展、不公正的成分因素被有效去除。

他說，集中推出一批平台經濟領域的「綠燈投資案例」，可以支持消費、創新及其他經濟活動的投資領域，將成為政府鼓勵的領域。在監管常態化背景下，平台經濟能否實現更高水準發展，關鍵還在於相關企業是否能夠釋放創新的內生動力，將自身發展目標融入國家發展大局，這將是平台經濟未來發展的一道必答題。

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四川大學法學院創新與競爭法研究中心主任袁嘉說，平台經濟是經濟恢復發展的重要基礎。從全球來看，以線上交易為主的平台企業也是受新冠疫情和俄烏衝突影響較小甚至逆勢成長的特殊群體。「中國平台經濟在經歷適度的監管和規範後，需要得到新的信號和支援，以重新恢復活力，並帶動整體經濟的復甦。」

據報導，全國政協經濟委員會副主任劉世錦日前曾在公開場合建議，政府應把注意力放到維護公平競爭、提供基礎設施和基本公共服務、合理引導預期等方面，對具體的技術路線不必過多干預，更多由市場競爭和產業發展進程來解決。監管要跟上數位技術發展的步伐，平衡好與創新的關係，營造並維護有利於數位化、綠色化實體經濟有活力、可持續發展的環境。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1111031