外商憂前景 北京宣稱絕不會走封閉僵化老路

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（中央社記者李雅雯上海31日電）中國歐盟商會主席伍德克日前表示，中國某種程度正關閉對外開放的大門。中國外交部發言人趙立堅今天宣稱，中國絕不會走封閉僵化老路，開放的大門只會愈開愈大。

據澎湃新聞31日報導。今天中國外交部例行記者會上，有記者提問，中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）指出，中國的發展與全球密切相關，中國深深嵌入多國市場，西方很難對華脫鉤；他同時說，中國某種程度上正在關閉對外開放的大門。發言人對此有何評論。

趙立堅表示，對外開放是中國的基本國策，黨的20大報告明確宣示推進高水平對外開放，要提升貿易投資合作品質和水準，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度性開放，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，這充分彰顯高水平對外開放的決心，為進一步提升開放水準指出明確方向。

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趙立堅指出，中國不久前就擴大外資流入、穩定外商投資規模等提出15條政策措施，發布2022年版「鼓勵外商投資產業目錄」，鼓勵外資投向先進位造業（Advanced Manufacturing）、現代服務業、中西部和東北地區優勢產業，這些政策措施將提振外商投資信心。

「中國絕不會走封閉僵化的老路，中國開放的大門只會越開越大」，趙立堅強調，中國將以高品質發展和高水平開放，為全球經濟復甦和成長提供可持續的動力。（編輯：張淑伶）1111031