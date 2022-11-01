陸港股大漲 似與網傳中共高層討論防疫鬆綁有關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京1日電）陸股及港股今天收盤全面大漲，似與一篇網路熱傳的貼文有關。內容聲稱中國官方昨天召開專家組會議，討論防疫全面放開、有條件放開等方案，並宣稱目標2023年3月「實質放開」。

這一熱議傳聞，目前沒有獲得任何一個中國官方單位證實。其中，中國外交部今天下午舉行的例行記者會上，已有外媒就此詢問中方看法。發言人趙立堅則回答，「我們不了解情況」。

此外，陸股及港股過去2年來，也曾因類似COVID-19防疫鬆綁的傳聞而大幅走高。但因中國官方事後仍然強調「動態清零」，導致市場期待落空而又重挫。

根據中國法人圈內部流傳訊息，這篇貼文宣稱，本週日（10月31日），「腸胃whn（意指中共政治局常委王滬寧）應大老板（指總書記習近平）要求」，召開了「新冠專家組會議」，且有「經濟」和「宣傳」等部門參加，會中討論了先前與香港、美國、新加坡合作的感染數據。

貼文聲稱，會中還討論了包括「全放開、有條件放開項下的多種方案」。結論是「將加快推進有條件放開方案的形成，目標是明年3月可實質放開」。而「有條件放開」的「條件參數」包括疫苗、特效藥、中藥、基層醫療物資和承載，甚至還有「思想認識轉變」等「多項工作」。

儘管這則貼文的真實性難以證實，但卻成為陸股及港股大漲的重要因素之一。終場滬指、深指分別大漲2.62%及3.24%，各以2969.2點上漲75.72點及10734.25點上漲337.21點作收；港股更大漲5.23%，以15455.27點暴漲768.25點作收。法人認為，這充分反映市場對中國鬆綁防疫措施的高度期待。（編輯：張淑伶）1111101