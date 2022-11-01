更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
習近平
新聞專題
習近平9/300
首頁 / 兩岸

陸港股大漲 似與網傳中共高層討論防疫鬆綁有關

2022/11/1 18:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京1日電）陸股及港股今天收盤全面大漲，似與一篇網路熱傳的貼文有關。內容聲稱中國官方昨天召開專家組會議，討論防疫全面放開、有條件放開等方案，並宣稱目標2023年3月「實質放開」。

這一熱議傳聞，目前沒有獲得任何一個中國官方單位證實。其中，中國外交部今天下午舉行的例行記者會上，已有外媒就此詢問中方看法。發言人趙立堅則回答，「我們不了解情況」。

此外，陸股及港股過去2年來，也曾因類似COVID-19防疫鬆綁的傳聞而大幅走高。但因中國官方事後仍然強調「動態清零」，導致市場期待落空而又重挫。

根據中國法人圈內部流傳訊息，這篇貼文宣稱，本週日（10月31日），「腸胃whn（意指中共政治局常委王滬寧）應大老板（指總書記習近平）要求」，召開了「新冠專家組會議」，且有「經濟」和「宣傳」等部門參加，會中討論了先前與香港、美國、新加坡合作的感染數據。

貼文聲稱，會中還討論了包括「全放開、有條件放開項下的多種方案」。結論是「將加快推進有條件放開方案的形成，目標是明年3月可實質放開」。而「有條件放開」的「條件參數」包括疫苗、特效藥、中藥、基層醫療物資和承載，甚至還有「思想認識轉變」等「多項工作」。

儘管這則貼文的真實性難以證實，但卻成為陸股及港股大漲的重要因素之一。終場滬指、深指分別大漲2.62%及3.24%，各以2969.2點上漲75.72點及10734.25點上漲337.21點作收；港股更大漲5.23%，以15455.27點暴漲768.25點作收。法人認為，這充分反映市場對中國鬆綁防疫措施的高度期待。（編輯：張淑伶）1111101

習近平
蕭茲將訪中 德國學者籲對台灣議題明確表態 德國總理蕭茲訪中 既欲強化經濟又顧慮過度依賴
趙立堅
中國：蕭茲到訪將鞏固政治互信 符合雙方利益 外商憂前景 北京宣稱絕不會走封閉僵化老路
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蕭茲將訪中 德國學者籲對台灣議題明確表態