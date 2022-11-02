胡春華20大後首亮相 不忘強調貫徹習近平論述

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（中央社記者邱國強北京2日電）被排除出中共新一屆政治局的中國國務院副總理胡春華，1日在北京出席農業相關會議，也是他在中共20大後首度亮相。胡春華會中不忘強調，要貫徹落實習近平的「三農」工作論述。

胡春華是中共第18、19屆政治局委員，曾是前總書記胡錦濤隔代指定的接班人。但在現任總書記習近平打破「隔代指定」及「最多兩任」的慣例下，胡春華不但未能成為接班人，更在中共20屆一中全會上落選第20屆政治局委員，僅留下中央委員的職務。

在中共20大前，胡春華曾是外界看好的新一屆政治局常委之一。如今他不但未能「入常」，甚至還「出局」，大出各界意料，未來的仕途也因此受到外界關注。

綜合中國媒體報導，中國官方1日召開全國冬春農田水利建設暨秋冬「三農」重點工作視訊會議，胡春華在與會時強調，要深入學習貫徹中共20大精神，全面貫徹落實中共總書記習近平關於「三農」工作的重要論述，扎實抓好冬春農田水利建設和農業生產，為奪取2023年農業豐收奠定堅實基礎。

胡春華說，「三農」戰線要把學習貫徹中共20大精神，作為當前和今後一個時期的「首要政治任務」，深入領會、準確把握中共中央對「新時代新征程『三農』工作」的部署要求，堅定不移走中國特色社會主義鄉村振興道路，強化加快農業農村現代化的責任擔當，增強全面推進鄉村振興的責任感和緊迫感。

他強調，冬春季節是開展農田水利建設的黃金時期。要按照中共中央、中國國務院部署，著力加強農田水利基礎設施建設，加快推進灌區和農田水利末梢設施，健全運行管護機制。要扎實推進重大水利工程建設，加快構建國家水網骨幹網路。要謀劃好永久基本農田全部建成高標準農田的總體方案，保質保量完成今年建設任務。

胡春華指出，要不誤農時抓好秋冬農業生產，穩定冬小麥播種面積，擴大冬油菜生產，確保完成擴種任務，做好豬肉等「菜籃子」產品穩產保供，加強防災減災。要將擴大油茶生產作為保障油料供給的重要舉措，強化支持保障。（編輯：唐佩君）1111102