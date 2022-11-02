陸委會呼籲中共 以和平方式處理兩岸政治分歧

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（中央社記者呂佳蓉台北2日電）陸委會副主委邱垂正今天表示，呼籲中共方面承擔維護台海和平的共同責任，在理性平等及相互尊重下，以和平方式處理兩岸政治分歧。

陸委會晚間發布新聞稿，邱垂正今天在由陸委會委託財團法人國防安全研究院辦理的「2022台北安全對話」（2022 Taipei Security Dialogue）國際研討會上發表致詞。

邱垂正表示，政府兩岸政策堅定一貫，捍衛主權尊嚴與民主自由，不容任何勢力政權威脅侵犯，台灣將持續站穩「四個堅持」、加強「四大韌性」守護台灣，這是符合區域期待的負責任做法。

邱垂正指出，北京當局長期以來持續在政軍、外交及經貿領域脅迫台灣接受其「一個中國原則」的政治框架，已嚴重威脅台海和平及區域繁榮穩定，台灣民意更明確拒絕。

他重申，面對來自中共的挑戰及壓力，台灣不挑釁、不冒進，持續站穩「四個堅持」的堅定決心沒有改變，也沒有任何妥協空間。未來台灣將持續強化自我防衛能力，並與理念相近國家密切合作，這是維持戰略穩定的作為。

邱垂正最後說，台灣也呼籲中共當局展現智慧與彈性，透過建設性的對話，務實尋求雙方可以接受維持台海和平穩定的方法。（編輯：張淑伶）1111102