習近平會晤蕭茲 稱中德兩國在變局應加強合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京4日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天首度訪問北京會晤中國國家主席習近平，他是COVID-19疫情後首位訪中的G7國家領導人。習近平說，在當前變局與亂局中，中國與德國更應加強合作。

路透社報導，分析人士指出，西方與中國經歷多年情勢緊張，蕭茲的一天閃電式訪問將替中國與西方關係試水溫，預料會談將涉及俄羅斯入侵烏克蘭、氣候變遷和經濟關係等議題。

兩人在北京人民大會堂會面，這是蕭茲上台後與習近平首次面對面會晤。根據中國中央電視台報導，習近平表示，中德作為有影響力的大國，在「變局、亂局中」更應該攜手合作。

習近平說，「當前，國際形勢複雜多變，中德作為有影響力的大國，在變局、亂局中更應該攜手合作，為世界和平與發展做出更多貢獻」。

習近平強調，中德關係發展到今天的高水平，離不開中德幾代領導人的高瞻遠矚和政治魄力，今年恰逢中德建交50週年，50年歷程表明，只要秉持相互尊重、求同存異、交流互鑒、合作共贏原則，兩國關係的大方向就不會偏。

習近平還說，「政治互信破壞很容易，重建卻很難，需要雙方共同呵護…中德應該相互尊重，照顧彼此核心利益，堅持對話協商，共同抵制陣營對抗、泛意識形態化等因素干擾」。

根據隨行蕭茲代表團的路透社記者，蕭茲告訴習近平，在緊張情勢下，兩國領導人能親自會面是一件好事，並稱俄羅斯入侵烏克蘭，是給以規則為基礎的全球秩序製造問題。

蕭茲還說，兩人將討論歐洲與中國關係，對抗氣候變遷與全球饑荒，以及如何發展中德經濟合作關係，和兩國有歧見的各項議題。

兩國領導人在有時用來招待外國元首的中國人民大會堂金色大廳共進午餐。

蕭茲和德國商界代表於今天上午搭機飛抵北京，根據路透社隨行記者，中國派出身穿防護服的醫務人員上機為他們進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測。

代表團走了紅地毯和貴賓接待儀式後，就從機場被帶往接待國賓的住所，以等待COVID-19檢測結果。根據蕭茲的媒體團隊，蕭茲的陰性結果很快就出爐。

中國嚴格的疫情清零政策，以及中方與西方日漸升高的緊張關係，使得西方強權國家的領導人來訪不易，習近平則是在今年9月才踏出國門出訪。

蕭茲的來訪可能是中國領導階層樂見的發展，他們將尋求鞏固跟外部世界的關係。

中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，「中國在目前的國內和國際環境下，需要他（蕭茲）的訪問，以及雙方在北京共同宣布的任何內容，特別是中共20大剛結束不久」。

七大工業國集團（G7）成員國之一的德國，正面臨歷史性通膨及迫在眉睫的經濟衰退，蕭茲會希望強調與中國繼續合作的必要性。

根據政府消息人士說法，蕭茲也會跟即將卸任的國務院總理李克強會面，蕭茲本週稍早曾承諾會在北京會談期間提出人權、台灣，以及德國企業進入中國市場面臨障礙等議題。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1111104