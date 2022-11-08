中共20大後 地方一把手紛紛瞻仰紅色革命故地

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（中央社記者邱國強北京8日電）中共20大後，省級書記相繼前往紅色革命故地瞻仰以表忠心。其中，兼任政治局委員的上海市委書記陳吉寧、廣東省委書記黃坤明是就地瞻仰；安徽省委書記鄭柵潔更跨省到河南瞻仰。

綜合中國官媒報導，中共20大後升任政治局委員的陳吉寧，10月28日調任上海市委書記後，29日就率市長龔正、市委秘書長兼政法委書記諸葛宇杰、市委宣傳部長趙嘉鳴等主管，就近前往中國共產黨第1次全國代表大會會址「重溫黨的光輝歷史，接受革命精神洗禮」。

習近平2017年10月就任第2任中共總書記後，也曾隨即率領其餘6名時任政治局常委前往參觀上述會址，成為他第2個任期內第1個公開參訪的地點。

陳吉寧當時表態，要從黨的百年奮鬥、特別是「新時代的偉大變革中」深刻感悟黨的初心使命，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義；要「在新時代、新征程上，加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，奮力當好全面建設社會主義現代化國家的排頭兵」。

同在10月28日就任廣東省委書記的黃坤明，則在10月30日率省長王偉中、省人大常委會主任黃楚平，省政協主席王榮，省委副書記兼深圳市委書記孟凡利等人，前往廣州中共3大會址紀念館、毛澤東農民運動講習所、廣州起義紀念館等地參觀。

黃坤明當時表態，要深入學習貫徹中共20大精神，「在新時代、新征程上自覺弘揚偉大建黨精神和延安精神，更好傳承紅色基因」。要勇於自我革命，堅定不移推進全面從嚴治黨，為廣東現代化建設提供堅強政治保證。以扎實成效推動20大各項部署落到實處，奮力推動廣東在新征程中走在全國前列、創造新的輝煌。

曾任中國大陸國台辦副主任的鄭柵潔，則在11月2日率省長王清憲等官員「輾轉5個多小時」，從安徽省前往河南省林州市紅旗渠紀念館參訪。河南省委副書記兼政法委書記周霽，省委宣傳部長王戰營並陪同參觀。

鄭柵潔當時表態，要繼承和發揚好「紅旗渠精神」，堅定歷史自信、文化自信，走好新時代的趕考路；周霽也表態，指河南正深入學習宣傳貫徹中共20大精神和習近平講話精神，錨定河南「兩個確保」，「奮力譜寫新時代中原更加出彩的絢麗篇章」。

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習近平進入第3個總書記任期後，第1個公開行程即率領其餘6名政治局委員參訪中共昔日根據地陝西延安；隨後自行轉往河南，參訪紅旗渠紀念館等地。

鄭柵潔率隊跨省參訪紅色革命故地之舉，在中國嚴厲執行「動態清零」防疫政策，民眾跨省流動受到諸多限制下，受到部分網友議論。有人質疑，一般民眾想離開自己的居住的市都怕被紅碼，省委書記帶著大隊人馬跨省行動，「健康碼都沒事」？ （編輯：唐佩君）1111108