香港經濟不樂觀 業界籲政府免入境檢疫

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（中央社記者張謙香港8日電）香港經濟前景不樂觀，業界明顯十分憂慮，香港廠商會會長史立德今天公開呼籲政府盡快推行免檢疫入境安排。

史立德向香港本地媒體說，香港出口正面對升息等不明朗因素，加上歐美市場需求下跌，已有廠商的訂單被取消，預計未來3個月出口表現將會「顛簸」，難以出現正成長。

他說，儘管香港疫情持續，但重症病人較少，加上醫療系統良好及擁有足夠隔離設施，政府有條件實施入境「0+0」檢疫安排，向全世界展示「香港回來了」。

所謂的「0+0」入境檢疫安排，是免除海外入境旅客抵港後的強制隔離和醫學監測，等同免除入境檢疫，但仍要接受核酸檢測等基本要求。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發3年來，港府實施的防疫措施嚴重衝擊香港經濟民生；近月來，港府已逐步放寬相關限制，但業界普遍覺得不夠。

另外，財政司司長陳茂波近日在金融領袖峰會上說，香港本地生產總值（GDP）全年難言樂觀，目前香港迫切需要增加投資和經濟驅動力。

據官方統計，香港本地GDP已連續三季收縮，上季更出現4.5%的負成長，比市場預期差。（編輯：吳柏緯）1111108