練乙錚談香港海外陣線 別把失敗經驗帶出去

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有「香江第一健筆」之稱的練乙錚的新書「驚心集：後雨傘運動香港政治評論」9月底在台灣上市。（一八四一出版社提供）中央社記者呂佳蓉台北傳真 111年11月8日

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（中央社記者呂佳蓉台北8日電）香港信報前總編輯練乙錚近期出書，談及香港海外陣線，他認為最重要的是不該把在香港失敗的經驗帶到海外去，那怕是很小的事情都要有主動性，有開始就有希望。

已移居海外的練乙錚日前接受中央社專訪時說，香港民主運動的問題在於被老派民主派壟斷，動員、組織等都由它管，影響就是民眾被動參與。

到了海外就是另一個藍圖，練乙錚說，海外沒有壟斷性的運動領導，所有的人就不懂怎麼進行了，這是最大的錯誤，「要三五成群、好朋友去做一些事情，那怕是很小的事情，要有主動性，有這個開始就有希望，不然很快就沒有了。」

1997年香港主權移交，練乙錚獲聘成為中央政策組的顧問，隨著香港局勢年年惡化與其爭取民主的立場，2004年遭到政府解雇，但他仍筆耕不輟，持續在報上等不同管道以犀利的筆調針貶時事。

他的新書「驚心集：後雨傘運動香港政治評論」在9月底於台灣上市，回顧香港10年的民主運動發展。當中收錄的「給海外翼朋友淋六桶冷水」與「社運的獨立戰工群－帶大家浸六道溫泉！」，訴說練乙錚對香港海外陣線與反送中運動後的香港人樂觀與悲觀的前景。

練乙錚說，「驚心集」是一個過去想法的紀錄，他最希望讀者仔細看序文，提及海外陣線還可以做甚麼，以及要用什麼樣的心態去做事情。

他在受訪時也暢談及中港台的關係。練乙錚指出，香港的國際地位保不住，也無法成為台灣「一國兩制」的示範，他認為香港對中共的價值可能會變成「軍事基地」，在對台的軍事行動中，成為軍事力量的投射平台。

練乙錚指出，香港有良好的海港、飛機場與物流方面的優勢，飛機從香港起飛很快可以到台灣，這對台灣是很大的威脅。香港跟台灣本來沒有矛盾，但中國若利用香港，台灣就麻煩了，這值得警惕。

中共總書記習近平在20大延任後，對香港的管制會更嚴，練乙錚說道，「香港最好的時光已經過去，也無法再回來，問題是它衰敗的會有多快，中國因素會影響它多少。」

但是對於台灣，他認為不是某些人講得嚴重與迫切。中國經濟在這2年搞得不好，跟外國關係不佳，不太可能攻打台灣，因為風險太大，認為習近平不會輕舉妄動，「他不是蠢才」。（編輯：唐佩君）1111108