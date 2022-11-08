習近平：全面加強練兵備戰 全軍精力向打仗聚焦

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（中央社記者邱國強北京8日電）中共總書記習近平今天以「軍委聯指總指揮」身分視察時說，這次視察就是要亮明新一屆軍委「全面加強練兵備戰的決心態度」。全軍要「全部精力向打仗聚焦」，加快提高打贏能力。

央視新聞在報導中，在習近平的中共總書記、中國國家主席、中央軍委主席3大頭銜之後，加上了過去較少出現的「軍委聯指總指揮」頭銜。同時，中共中央軍委副主席張又俠、何衛東及其餘4名軍委委員，也全數陪同習近平視察。

根據報導，習近平下午在視察中央軍委聯合作戰指揮中心時表示，他今天和軍委一班人前往聯指中心，就是要亮明「新一屆軍委貫徹落實黨的20大精神、全面加強練兵備戰的決心態度」。

習近平說，中共20大從全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的全局出發，對國防和軍隊建設作出戰略部署，強調要「如期實現建軍一百年奮鬥目標」。全軍要認真貫徹黨中央和中央軍委部署要求，把黨的20大精神學習好、宣傳好、貫徹好，確保「黨的20大精神在部隊落地生根」，以實際行動開創國防和軍隊現代化新局面。

他強調，當前世界百年未有之大變局「加速演進」，中國「安全形勢不穩定性不確定性增大，軍事鬥爭任務艱巨繁重」。全軍要貫徹「新時代黨的強軍思想」，貫徹「新時代軍事戰略方針」，堅持「戰鬥力」這個唯一的根本的標準，「全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁」，加快提高打贏能力，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，完成好「黨和人民賦予的各項任務」。

習近平又說，軍委聯指中心是黨中央和中央軍委實施戰略指揮的重要支撐，地位重要、責任重大。要牢記職責使命，加強國家安全形勢研判，加強軍事鬥爭現實應對，加強指揮運行實踐創新，努力建設「絕對忠誠、善謀打仗、指揮高效、敢打必勝」的戰略指揮機搆，「為全面加強練兵備戰、有效履行新時代我軍使命任務作出新的更大貢獻」。（編輯：張淑伶）1111108